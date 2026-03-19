19 de marzo de 2026 Inicio
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ANSES paga $450.319 en abril 2026: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores para abril con actualización por inflación y continuidad del refuerzo destinado a quienes perciben haberes más bajos.

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El aumento mensual responde al índice de inflación informado oficialmente.

El aumento mensual responde al índice de inflación informado oficialmente.

Pexels

  • La jubilación mínima de ANSES sube un 2,90% en abril según la inflación.

  • El haber base será de $380.319, sin refuerzos.

  • Con el bono vigente, el total asciende a $450.319.

  • El beneficio alcanza también a pensiones y PUAM con montos actualizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) pagará en abril de 2026 un total de $450.319 a quienes perciben la jubilación mínima. Este monto surge de la combinación entre el haber actualizado de $380.319 tras el aumento del 2,90% y el bono de $70.000, que continúa vigente y se acredita de manera automática junto al pago mensual.

Los feriados obligaron a modificar el calendario de pagos de marzo.
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Anses - Jubilación
El haber mínimo se actualiza automáticamente sin necesidad de trámites.

El haber mínimo se actualiza automáticamente sin necesidad de trámites.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en abril 2026

El incremento de abril será del 2,90%, en línea con la inflación registrada y medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste impacta directamente en los haberes previsionales y se aplica de forma automática. Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $380.319,31, lo que representa una suba respecto al mes anterior.

El aumento alcanza también a otras prestaciones del sistema, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas. En el caso de la PUAM, el haber será de $304.255,44, mientras que las pensiones por invalidez o vejez se ubicarán en $266.223,52.

Bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

El bono de $70.000 se mantiene sin cambios y se acredita junto con el haber mensual. Está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Anses - Jubilación
El refuerzo continúa sin cambios y se suma al ingreso mensual.

El refuerzo continúa sin cambios y se suma al ingreso mensual.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo alcanzan un ingreso total de $450.319,31 en abril. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese mismo tope. Aquellos que ya perciban ese monto o lo superen, no recibirán ningún ingreso extra.

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