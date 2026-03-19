ANSES paga $450.319 en abril 2026: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores para abril con actualización por inflación y continuidad del refuerzo destinado a quienes perciben haberes más bajos. Por + Seguir en







El aumento mensual responde al índice de inflación informado oficialmente. Pexels

La jubilación mínima de ANSES sube un 2,90% en abril según la inflación.

El haber base será de $380.319 , sin refuerzos.

Con el bono vigente, el total asciende a $450.319 .

El beneficio alcanza también a pensiones y PUAM con montos actualizados. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) pagará en abril de 2026 un total de $450.319 a quienes perciben la jubilación mínima. Este monto surge de la combinación entre el haber actualizado de $380.319 tras el aumento del 2,90% y el bono de $70.000, que continúa vigente y se acredita de manera automática junto al pago mensual.

Anses - Jubilación El haber mínimo se actualiza automáticamente sin necesidad de trámites. Freepik Aumenta la jubilación mínima de ANSES en abril 2026 El incremento de abril será del 2,90%, en línea con la inflación registrada y medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste impacta directamente en los haberes previsionales y se aplica de forma automática. Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $380.319,31, lo que representa una suba respecto al mes anterior.

El aumento alcanza también a otras prestaciones del sistema, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas. En el caso de la PUAM, el haber será de $304.255,44, mientras que las pensiones por invalidez o vejez se ubicarán en $266.223,52.

Bono de $70.000 de ANSES en abril 2026 El bono de $70.000 se mantiene sin cambios y se acredita junto con el haber mensual. Está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Anses - Jubilación El refuerzo continúa sin cambios y se suma al ingreso mensual. Pexels De esta manera, quienes perciben el haber mínimo alcanzan un ingreso total de $450.319,31 en abril. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese mismo tope. Aquellos que ya perciban ese monto o lo superen, no recibirán ningún ingreso extra.