ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué beneficio corresponde esta cifra.

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que septiembre las distintas prestaciones tendrán un aumento del 1,9%. En ese sentido, el monto de la Asignación de Pago Único (APU), un beneficio que se abona por única vez en determinadas situaciones familiares, ascenderá a $401.004 para las familias que acrediten la adopción de un hijo o hija. Este grupo de beneficiarios comenzará a recibir sus pagos el martes 9.

El propósito de este beneficio extraordinario es brindar respaldo a las familias que están en proceso de adopción de niños, niñas o adolescentes.

El propósito de este beneficio extraordinario es brindar respaldo a las familias que están en proceso de adopción de niños, niñas o adolescentes.

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Monotributistas.
  • Jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
  • Excombatientes de Malvinas.
  • Titulares de la prestación por desempleo.

APU de ANSES: montos de septiembre 2025

Con la suba del 1,9%, los nuevos valores de las Asignaciones de Pago Único quedan de la siguiente manera:

  • Nacimiento: $67.062,91.
  • Adopción: $401.004,96.
  • Matrimonio: $100.421,34.

Estas prestaciones son únicas y se abonan por una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos en cada categoría.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Todas las terminaciones de documento reciben sus pagos a partir del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.

