ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué beneficio corresponde esta cifra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que septiembre las distintas prestaciones tendrán un aumento del 1,9%. En ese sentido, el monto de la Asignación de Pago Único (APU) , un beneficio que se abona por única vez en determinadas situaciones familiares, ascenderá a $401.004 para las familias que acrediten la adopción de un hijo o hija. Este grupo de beneficiarios comenzará a recibir sus pagos el martes 9.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos y cuándo cobro en septiembre 2025

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a los siguientes grupos:

El propósito de este beneficio extraordinario es brindar respaldo a las familias que están en proceso de adopción de niños, niñas o adolescentes.

Con la suba del 1,9%, los nuevos valores de las Asignaciones de Pago Único quedan de la siguiente manera:

Estas prestaciones son únicas y se abonan por una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos en cada categoría.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Todas las terminaciones de documento reciben sus pagos a partir del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.