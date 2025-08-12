12 de agosto de 2025 Inicio
ANSES paga $367.757 hasta el 22 de agosto: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó qué grupo le corresponde cobrar este monto.

Anses explicó quiénes cobran $367.757 en agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) está pagando un extra de $367.757 hasta el 22 de agosto. Se trata del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad. Este mes, esta asistencia tuvo el aumento del 1,6%, al igual que las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones familiares.

ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025

AUH ANSES
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

AUH con discapacidad: quiénes pueden acceder

La AUH por Hijo con Discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores de niños, niñas o personas adultas con discapacidad que no tienen límite de edad para cobrarla.

La persona que cobra la asignación debe estar en alguna de las siguientes situaciones:

  • Trabajador en relación de dependencia.
  • Monotributista.
  • Beneficiario de la Prestación por Desempleo.
  • Jubilado o pensionado.
  • Beneficiario de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, entre otras.
  • Titular de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • No percibir ingresos suficientes: Se evalúa que el grupo familiar no tenga recursos económicos suficientes, lo que permite que se acceda al beneficio.

Monto de la AUH con discapacidad en agosto 2025

Este mes el monto de la Asignación Universal Por Hijo con discapacidad es de $367.757.

AUH de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

El cronograma de cobros del octavo mes del año es el siguiente:

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto.
