ANSES paga $367.757 hasta el 22 de agosto: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) está pagando un extra de $367.757 hasta el 22 de agosto. Se trata del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad. Este mes, esta asistencia tuvo el aumento del 1,6%, al igual que las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones familiares.
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.
AUH con discapacidad: quiénes pueden acceder
La AUH por Hijo con Discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores de niños, niñas o personas adultas con discapacidad que no tienen límite de edad para cobrarla.
La persona que cobra la asignación debe estar en alguna de las siguientes situaciones:
Monto de la AUH con discapacidad en agosto 2025
Este mes el monto de la Asignación Universal Por Hijo con discapacidad es de $367.757.
AUH de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025
El cronograma de cobros del octavo mes del año es el siguiente:
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 22 de agosto.