Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

El gigante estadounidense del entretenimiento cerró la adquisición de Paramount Global, en una operación histórica aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Finalmente, se concretó la venta de Telefe: la semana pasada se cerró el acuerdo millonario entre Skydance Media y Paramount Global , con sede en Estados Unidos. La compañía estadounidense Skydance Media anunció este 7 de agosto la finalización del proceso de adquisición, dando origen a una nueva entidad bajo el nombre Paramount, a Skydance Corporation . La operación, aprobada semanas atrás por la FCC , marca un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Según el comunicado oficial, el objetivo de la integración es combinar la extensa biblioteca creativa y la red de distribución global de Paramount con la experiencia tecnológica y de producción de Skydance .

En el corto plazo, se implementarán inversiones estratégicas para capitalizar sinergias, optimizar operaciones y fomentar nuevos enfoques en la creación de contenido .

La nueva Paramount seguirá operando marcas icónicas como Paramount Pictures, CBS, Showtime, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Smithsonian Channel , además de las plataformas Paramount+ y Pluto TV . En Latinoamérica, mantiene la propiedad de Telefe en Argentina, y Chilevisión en Chile.

La estructura corporativa se reorganizó en tres unidades: Estudios, Directo al Consumidor y TV Media . El CEO, David Ellison , adelantó que para 2026 Paramount+ y Pluto TV funcionarán en una plataforma tecnológica unificada , con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y generar importantes ahorros. Además, buscan que Pluto TV sea la puerta de entrada a Paramount+ .

La fusión no llegó libre de controversias. La cancelación del late show de Stephen Colbert en CBS generó rechazo en el ámbito televisivo. Sus colegas atribuyeron la decisión a motivos políticos, por el perfil crítico del conductor hacia Donald Trump. El expresidente —y primer mandatario estadounidense condenado como convicto— celebró la noticia en su red social Truth.

Además, se denunció una intervención en la línea editorial del histórico programa 60 Minutes, que derivó en la salida de su editor, alimentando las preocupaciones sobre la independencia periodística bajo la nueva administración.

El futuro de Telefe en Argentina

Toda la operación por la venta de Telefe había quedado en suspenso hasta que se resolviera esta transacción internacional. Ahora, con el acuerdo cerrado y aprobado, se espera que en breve se defina si los nuevos dueños mantendrán o venderán la señal.

Cabe recordar que la gestión anterior de Paramount había manifestado su intención de desinvertir en sus negocios de Latinoamérica, algo que podría retomarse bajo la nueva administración.