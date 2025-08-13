Detuvieron al líder de una de las facciones de la barra de Independiente por robar un supermercado El acusado de 44 años estaba junto a otros miembros del sector de Lomas de Zamora. Se les aplicará derecho de admisión a los estadios por cuatro años. Por







Detuvieron al líder de una de las facciones de la barra de Independiente. Redes sociales

Un barrabrava de Independiente fue detenido en el partido de Lomas de Zamora, acusado de participar en un robo cometido en un supermercado en el barrio de Nueva Pompeya. En la denuncia consta que uno de los integrantes amenazó verbalmente a los empleados.

El hecho ocurrió el 8 de abril, en la previa del encuentro en el que Independiente enfrentó a Boston River por la Copa Sudamericana. Ingresaron al Día ubicado en Amancio Alcorta y Romero, en ciudad de Buenos Aires. Allí sustrajeron distintas mercaderías.

Los testigos aseguran que los barras pertenecían a la facción de lomas de Zamora y se retiraron en el mismo transporte en el que habían llegado: un colectivo amarillo con líneas azules, el cual pudo ser identificado por la Policía. Incuso, en la denuncia marca que uno de ellos dijo “a ver qué se va a llevar la barra de Independiente.

El que pagó el alquiler del micro y fue ubicado por las autoridades es Julio Navarro, el líder del grupo, el cual fue detenido y, además, fueron identificados siete mayores y dos menores.