A horas del veredicto contra su exmarido, Julieta Prandi pidió justicia: "Quiero que lo pague con la cárcel"

En la víspera de la sentencia contra el empresario Claudio Contardi, la modelo y conductora brindó una entrevista en la que pidió la prisión para su exmarido. “Quiero que pague los años que me robó”, reclamó.

A horas de que se conozca la decisión del tribunal, Prandi habló con Telenoche y aseguró que esta sentencia "puede tener un antes y un después". "En el camino, o nos matan o abandonamos la lucha porque es demasiado arduo el trayecto, la vergüenza y la humillación que hay que pasar”, señaló.

Luego de revelar que vive con un botón antipánico y medicada, reveló que sus hijos "están muy atravesados por los nervios, la ansiedad, la angustia y las preguntas". "El más chiquito comprende menos y el más grande comprende todo. Traté de preservarlos todos estos años. Mi hijo mayor está impactado, atravesado por el dolor y la indignación", comentó.

Julieta Prandi

“Le pedimos dos veces a los jueces que lo detengan de manera provisoria, mientras la sentencia, que seguramente va a ser ejemplar, quede firme. Tiene que ser detenido. Ya se comprobaron todos sus crímenes. No puede gozar de la libertad que gozamos todos”, apuntó sobre la situación de su exmarido.

"Me sentí y siento que estuve secuestrada durante muchos años", describió y relató una de las últimas amenazas que recibió por parte de Contardi: “Algo que quedó inmortalizado en mi denuncia fue cuando me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona’. Entre insultos, me decía ‘esto te va a durar puti**, todo lo que te tenga que durar, te va a durar años. Vas a sangrar’. Las amenazas eran contra mis amigas, contra mis padres. Estuve cuatro años sin hablar con ellos y con mi hermana. Era un control absoluto”.

Por último, le envió un mensaje a los jueces: “Quiero justicia, quiero una condena ejemplar. Quiero que pague los años que a mí me robó de vida, todo el maltrato que yo padecí. Quiero que lo pague con la cárcel”.

