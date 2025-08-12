Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de agosto

El dólar oficial cotiza este martes a $1.296,89 para la compra y $1.339,16 para la venta (en el Banco Nación a $1335,00), en un inicio de semana con un leve repunte luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretara el desembolso de u$s2 mil millones. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1335.
Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $278,88 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial tuvo un leve repunte en el inicio de la semana.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.296,89 para la compra y $1.339,16 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.327,50, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.324,54.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.356.