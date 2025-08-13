IR A
IR A

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

El nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión ha confirmado la incorporación a la serie de Disney Plus de un nuevo personaje de los cómics de Marvel.

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel Studios

El nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión ha confirmado la incorporación a la serie de Disney Plus de un nuevo personaje de los cómics de Marvel.

Los planes de la compañía.
Te puede interesar:

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

La companía arrasó con la miniserie de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) cuando la estrenó en los albores de Disney Plus, por lo que continuó expandiendo su universo a través de un primer spin-off, titulado Agatha, ¿quién si no? Protagonizado por Agatha Harkness. Y ahora se encamina a estrenar su siguiente miniserie derivada centrada en Visión Blanco, bajo el título provisional de Vision Quest.

Terry Matalas, el showrunner de Star Trek: Picard y de Star Trek: Enterprise, se ha puesto al frente de esta nueva producción del UCM, y nos ha traído novedades al respecto de Vision Quest durante el pasado panel de Star Trek Las Vegas.

Quién será el mercenario de Marvel que será el villano de la serie de Vision

Para sorpresa de la audiencia, Terry Matalas anunció que el actor Todd Stashwick de Star Trek: Picard regresaría a la televisión para encarnar al icónico mercenario de Marvel conocido como Paladín, también llamado Paul Denning, en Vision Quest.

todd-stashwick-vision-quest-paladin

Podríamos decir que Paladín es el equivalente a Boba Fett de Star Wars en el universo de los cómics de Marvel: un cazarrecompensas que también ejerce como investigador privado y quien, por la propia naturaleza de su trabajo, no se puede considerar un villano, pero sí alguien que ha entrado en conflicto con el bando superheróico.

La primera aparición de Paul Denning fue en los cómics de Daredevil publicados en el año 1978, y empezó a aparecer en otros cómics de Marvel como estrella invitada, en series como: Spider-Man, Silver Sable o Thunderbolts. Algunas de sus habilidades especiales incluyen: fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas.

todd

Por el momento no se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus, pero desde el medio Collider apuntan a que su experiencia como detective privado podría explotarse para hacer que se encargara de rescatar a Visión.

Todd-Stashwick-scaled

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción.

Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

La Casa de las Ideas no tiene ninguna prisa en desarrollar las películas de Blade y Deadpool.

Dos personajes de Marvel son los más aclamados para el UCM pero aún no llegarán al cine: quiénes son

últimas noticias

play

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Hace 9 minutos
Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 20 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 33 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 35 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 47 minutos