Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision El nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión ha confirmado la incorporación a la serie de Disney Plus de un nuevo personaje de los cómics de Marvel.







No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus. Marvel Studios

El nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión ha confirmado la incorporación a la serie de Disney Plus de un nuevo personaje de los cómics de Marvel.

La companía arrasó con la miniserie de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) cuando la estrenó en los albores de Disney Plus, por lo que continuó expandiendo su universo a través de un primer spin-off, titulado Agatha, ¿quién si no? Protagonizado por Agatha Harkness. Y ahora se encamina a estrenar su siguiente miniserie derivada centrada en Visión Blanco, bajo el título provisional de Vision Quest.

Terry Matalas, el showrunner de Star Trek: Picard y de Star Trek: Enterprise, se ha puesto al frente de esta nueva producción del UCM, y nos ha traído novedades al respecto de Vision Quest durante el pasado panel de Star Trek Las Vegas.

Quién será el mercenario de Marvel que será el villano de la serie de Vision Para sorpresa de la audiencia, Terry Matalas anunció que el actor Todd Stashwick de Star Trek: Picard regresaría a la televisión para encarnar al icónico mercenario de Marvel conocido como Paladín, también llamado Paul Denning, en Vision Quest.

todd-stashwick-vision-quest-paladin Podríamos decir que Paladín es el equivalente a Boba Fett de Star Wars en el universo de los cómics de Marvel: un cazarrecompensas que también ejerce como investigador privado y quien, por la propia naturaleza de su trabajo, no se puede considerar un villano, pero sí alguien que ha entrado en conflicto con el bando superheróico.

La primera aparición de Paul Denning fue en los cómics de Daredevil publicados en el año 1978, y empezó a aparecer en otros cómics de Marvel como estrella invitada, en series como: Spider-Man, Silver Sable o Thunderbolts. Algunas de sus habilidades especiales incluyen: fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas. todd Por el momento no se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus, pero desde el medio Collider apuntan a que su experiencia como detective privado podría explotarse para hacer que se encargara de rescatar a Visión. Todd-Stashwick-scaled