La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look La exintegrante del reality mostró una renovación estética junto a Max Jara. Las imágenes del cambio.







Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano. Captura Telefe

A cuatro meses de su salida de Gran Hermano 2025, Martina Pereyra atraviesa un momento de intensa exposición mediática y crecimiento profesional. La modelo y contadora, recientemente incorporada a la agencia Multitalent, ha logrado abrirse paso en el mundo de la moda con propuestas que resaltan su estilo y presencia. En los últimos días, volvió a acaparar la atención al mostrar un drástico cambio de look que marcó una nueva etapa en su carrera.

Bajo la dirección del estilista Max Jara, Martina apostó por un tono rubio oro con técnica Ilumina Inverse, un procedimiento que permite transiciones suaves y luminosas. Este trabajo destacó sus facciones y aportó una calidez que, según el propio profesional, acompaña su tono de piel y realza su mirada. Las redes sociales se llenaron de elogios, consolidando su influencia en el ámbito digital.

Más allá del glamour, la trayectoria de Pereyra fuera del reality ha estado atravesada por momentos difíciles. Durante su paso por el programa, recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, un hecho que la afectó profundamente y que decidió procesar en la intimidad familiar.

Martina Pereyra GH El estilista Max Jara utilizó un tono rubio oro con técnica Ilumina Inverse para resaltar las facciones de Martina. @jara.tallerdepelo Martina Pereyra sufrió graves amenazas En julio, la exintegrante de Gran Hermano fue blanco de amenazas en redes sociales, un episodio que encendió alarmas en su entorno. A través de mensajes directos enviados desde una cuenta anónima, recibió fotos de armas, referencias a lugares que había visitado horas antes y advertencias cargadas de violencia. El agresor, además, demostró conocer su ubicación reciente, lo que generó preocupación por su seguridad.

La investigación del caso reveló que las hostilidades no provenían de los grupos organizados de fanáticos del reality, sino de sectores externos que rechazan cualquier vínculo entre Pereyra y Santiago “Tato” Algorta. En una transmisión en TikTok, la modelo se refirió al clima de hostigamiento sin dar detalles directos, remarcando que los fandoms no eran responsables.

Martina Pereyra En julio, la modelo recibió amenazas en redes sociales con referencias directas a su vida privada y sus movimientos recientes. Redes Sociales El episodio generó también el pronunciamiento de otros ex participantes, como Luca Figurelli, quien hizo un llamado a la calma y condenó las amenazas. Mientras tanto, Martina Pereyra optó por mantener un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos personales y evitando dar declaraciones públicas sobre el tema.