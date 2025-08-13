IR A
IR A

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

La exintegrante del reality mostró una renovación estética junto a Max Jara. Las imágenes del cambio.

Martina Pereyra

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

Captura Telefe

A cuatro meses de su salida de Gran Hermano 2025, Martina Pereyra atraviesa un momento de intensa exposición mediática y crecimiento profesional. La modelo y contadora, recientemente incorporada a la agencia Multitalent, ha logrado abrirse paso en el mundo de la moda con propuestas que resaltan su estilo y presencia. En los últimos días, volvió a acaparar la atención al mostrar un drástico cambio de look que marcó una nueva etapa en su carrera.

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma.
Te puede interesar:

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma

Bajo la dirección del estilista Max Jara, Martina apostó por un tono rubio oro con técnica Ilumina Inverse, un procedimiento que permite transiciones suaves y luminosas. Este trabajo destacó sus facciones y aportó una calidez que, según el propio profesional, acompaña su tono de piel y realza su mirada. Las redes sociales se llenaron de elogios, consolidando su influencia en el ámbito digital.

Más allá del glamour, la trayectoria de Pereyra fuera del reality ha estado atravesada por momentos difíciles. Durante su paso por el programa, recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, un hecho que la afectó profundamente y que decidió procesar en la intimidad familiar.

Martina Pereyra GH
El estilista Max Jara utilizó un tono rubio oro con técnica Ilumina Inverse para resaltar las facciones de Martina.

El estilista Max Jara utilizó un tono rubio oro con técnica Ilumina Inverse para resaltar las facciones de Martina.

Martina Pereyra sufrió graves amenazas

En julio, la exintegrante de Gran Hermano fue blanco de amenazas en redes sociales, un episodio que encendió alarmas en su entorno. A través de mensajes directos enviados desde una cuenta anónima, recibió fotos de armas, referencias a lugares que había visitado horas antes y advertencias cargadas de violencia. El agresor, además, demostró conocer su ubicación reciente, lo que generó preocupación por su seguridad.

La investigación del caso reveló que las hostilidades no provenían de los grupos organizados de fanáticos del reality, sino de sectores externos que rechazan cualquier vínculo entre Pereyra y Santiago “Tato” Algorta. En una transmisión en TikTok, la modelo se refirió al clima de hostigamiento sin dar detalles directos, remarcando que los fandoms no eran responsables.

Martina Pereyra
En julio, la modelo recibió amenazas en redes sociales con referencias directas a su vida privada y sus movimientos recientes.

En julio, la modelo recibió amenazas en redes sociales con referencias directas a su vida privada y sus movimientos recientes.

El episodio generó también el pronunciamiento de otros ex participantes, como Luca Figurelli, quien hizo un llamado a la calma y condenó las amenazas. Mientras tanto, Martina Pereyra optó por mantener un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos personales y evitando dar declaraciones públicas sobre el tema.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

Eugenio Gorkin, histórico director de Gran Hermano, ya no seguirá en Telefe.

Sorpresa total en Telefe: echaron a una figura histórica que se va a otro canal para trabajar con un influencer

Julieta Poggio destrozó a la China Suárez y se convirtió en tendencia en las redes: qué dijo.

Julieta Poggio destrozó a la China Suárez y se convirtió en tendencia en las redes: qué dijo

Thiago Medina liquidó a Daniela Celis por el rol como padres de sus dos hijas

La dura respuesta de un ex-Gran Hermano a la madre de sus hijas: "Hay que facturar"

play

Kevin Johansen en el Malba: "Sin arte somos peores"

últimas noticias

play

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Hace 12 minutos
Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 23 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 36 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 38 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 50 minutos