Carlitos Balá, a 100 años de su nacimiento: el eterno niño que hizo reír a generaciones

Ícono de la televisión argentina, marcó la infancia de varias generaciones con un humor blanco, lleno de ocurrencias y frases que todavía resuenan en la memoria colectiva. Un repaso por su vida, desde sus orígenes humildes a convertirse en leyenda de la cultura popular.

Carlos Salim Balaá Boglich, Carlos Valdez , o simplemente Carlitos Balá nació un día como hoy, pero de 1925 para dejar, un siglo después, una huella en la infancia de millones de argentinos. Antes de ser el eterno humorista, actor, músico, animador infantil, la leyenda de la cultura popular fue peluquero, vendedor y hasta ayudante de almacén. Hijo de padre libanés y madre de descendencia croata, Carlitos era un niño tímido nacido en el barrio porteño de Chacarita. Nadie pensaría que 100 años después se convertiría en un ícono del cine , la radio , el teatro , el circo , el entretenimiento .

"Artista del pueblo irremplazable" , según la definición del músico y escritor Pipo Pescador, Balá no quiso continuar con el negocio familiar del carnicero Mustafá Balaá y fue el colectivo 39 su primer escenario. Sus amigos y familiares amaban sus chistes en cada reunión, pero la timidez lo paralizaba para probarse en el espectáculo. Fue, entonces, en el recorrido Barracas-Chacarita donde brindó sus primeros monólogos. Su presencia era tan magnética que había quienes se pasaban de su destino y los conductores se peleaban por llevarlo.

Recién a los 30 años aceptó la invitación al primer concurso que ganó como humorista, para el programa éxito de la época: La revista disloacada, de Délfor Dicásolo. Se presentó con seudónimo: Carlos Valdez, para que su padre no lo reconociera . De la familia, quien lo estimulaba para que se dedicara al teatro era su hermana menor, Norma. Nacía la leyenda.

En 1958 conformó un trío cómico junto a Jorge Marchesini y Alberto Locati , presentado por Antonio Carrizo en Radio El Mundo y no paró más. Sus inicios fueron en la radio, pero en la televisión encontró el éxito y la explosión de su talento. En el año 1961 apareció en La telekermese musical que salía por Canal 7 y tres años después tuvo su propio ciclo en Canal 13: El soldado Balá. Su programa más recordado fue sin dudas El Show de Carlitos Balá.

El famoso "corte taza" de Carlitos Balá, característico peinado de pelo lacio con flequillo, fue un sello que desde 1955 llevó el artista como look y fue imitado por miles de chicos en esa época que se fanatizaron con su programa más exitoso: El show de Carlitos Balá.

Su programa más emblemático y recordado, batió récords de audiencia con personajes como el Indeciso, el Mago Mersoni y el Hombre invisible. Además célebres y pegadizas frases de su invención como “¿Un gestito de idea?”, “¡Mirá cómo tiemblo!” y “Observe y saque fotocopia”. Algunas eran acompañadas por gestos como el famosísimo “¡Sumbudrule!”, que repetía mientras le pasaba a su compañero la mano por la cabeza como una araña, cuando estaba distraído.

carlitos bala angueto Angueto, uno de los personajes emblemáticos de Carlitos Balá.

Otras frases como "¿Qué gusto tiene la sal?", "Angueto, quedate quieto", "Ea, ea, ea, pépé", "Un kilo y dos pancitos". También en El show... creó El chupetómetro, un recipiente cilíndrico de dos metros de largo donde cientos de chicos depositaban sus chupetes. “Nunca los conté, ojalá lo hubiera hecho, porque hubiera entrado en el Guinness. Dos, tres millones, qué sé yo”. expresó.

Otra historia que se conoce es la de Angueto, el perro invisible. La idea nació en Estados Unidos, cuando visitó una tienda en Disney y vio una correa rígida. Enseguida se le ocurrió el chiste. “Un turista que estaba al lado se asustó y me gustó la idea porque pensé que podía ser un buen personaje”, comentó en una entrevista.

1925 - 2022



Que en paz descanse



Me acompañó toda mi primera infancia con alegría y amor, 1 kilo y 2 pancitos y un chupetómetro que me metía presión para dejar el chupete



Te quiero Carlitos

Saludos a Angueto pic.twitter.com/Goi9X1wmOa — Doron (@plexaleOK) September 23, 2022

"No te imaginás todos los que se acercan y me dicen que me mandaron el chupete. Una vez Martín Bossi, el imitador, me contó que fue con su papá, que lo alzó para que me entregara el chupete y yo le di un beso. Como él hay muchos, pero muchos de verdad", rememoró.

Canuto Cañete, el personaje que lo llevó a la fama en el cine

Llegó a la pantalla grande con "Canuto Cañete, conscripto del 7", el bautismo de fuego, originada a partir del éxito que había obtenido la obra en su versión teatral. La película fue la primera de las tres de la saga del personaje: "Canuto Cañete detective privado", "Canuto Cañete y los 40 ladrones", los otros filmes.

En 1967, filmó por primera vez en colores, con su participación en Esto es alegría, una superproducción de tres sketches independientes entre sí. Su otra participación del año fue en La muchachada de a bordo. Al año siguiente, llegó el turno de Somos los mejores, un filme inspirado en la consagración de Estudiantes de La Plata como campeón del mundo en Inglaterra.

bala mago sin dientes Carlitos Balá junto a un joven "El Mago sin Dientes".

A partir de 1976, con el inicio de una de las dictaduras militares más cruentas y siniestras que padeció el país, Palito Ortega, uno de los grandes ídolos populares y con un largo recorrido en películas musicales, creó Chango Producciones, para incursionar en la industria cinematográfica. La productora rodó nueve películas, siete de las cuales dirigió Palito, y Carlitos Balá, fue la figura más recurrente de elencos por los que pasaron las figuras principales de la época.

En aquella época, en la que numerosos directores y actores fueron forzados al exilio, el humorista recibió fuertes críticas por protagonizar películas condescendientes con las fuerzas armadas, que para muchos "lavaban la cara" de la dictadura militar, como Dos locos del aire (1976) o Brigada en acción (1977). Balá fue parte de un tristemente recordado anuncio del Mundial '78, parado delante del Monumental, cerca de la ESMA, donde en ese momento funcionaba uno de los centros clandestinos de detención.

Su último filme fue "Tres alegres fugitivos", rodado en 1988.

carlitos bala canuto cañete

Una leyenda viva en los corazones de todos los argentinos

El animador logró numerosos éxitos en el rubro radiofónico, televisivo, cinematográfico, teatral y musical. Y se cansó de acumular premios Martín Fierro desde el principio de su actividad televisiva, además de una mención de honor en los premios Estrella de Mar, un homenaje en los premios Gardel y la declaración de "Embajador de Paz" en el Vaticano. Además, la Legislatura porteña lo distinguió como ciudadano ilustre en 2017, mismo año en que lo reconoció la Cámara de Diputados.

"Soy una persona tímida, pero como soy actor trato de disimularlo lo más posible", le explicaba a un incrédulo Silvio Soldán en 1975, en Grandes Valores del Tango. "Como la timidez no me dejaba subir a un escenario porque temblaba como una hoja, exteriorizaba mi vocación de actor cómico en un lugar donde no fuera un escenario: la calle, una fiesta familiar, un colectivo, un tranvía, un ómnibus", expresó.

carlitos-bala-homenaje-congreso-diputados La Cámara de Diputados de La Nación distinguió al conductor infantil en octubre de 2017.

Su discografía es extensa y, curiosamente, no nació en los inicios de su carrera, sino recién en 1971 con El circus show de Carlitos Balá. Luego llegarían El show de Carlitos Balá, Papá Balá, ¿Y qué gusto tiene la sal?, Aquí llegó Balá, Un gestito de idea, Los éxitos de Carlitos Balá, Lo mejor de mi repertorio y, más recientemente, Las más lindas canciones de Carlitos Balá. El éxito comercial siempre lo acompañó.

En sus últimos años, llevó su magia a giras de circo por distintas provincias argentinas; en 2009 compartió escenario con el payaso Piñón Fijo; y en 2011 fue invitado especial en el espectáculo Panam y circo, junto a Laura Franco. A pesar del paso del tiempo, su figura mantuvo un protagonismo inquebrantable.

carlitos bala chacarita El humorista era fanático de Chacarita.

Balá logró algo inusual: un humor inocente pero creativo, pensado para toda la familia, sin burlas ni agresiones. Más allá de la pantalla, el humorista recorrió el país con sus giras teatrales. Visitaba escuelas, plazas y hospitales, llevando alegría a chicos y grandes. En los hospitales infantiles, se presentaba sin prensa ni flashes, simplemente para acompañar. Su vínculo con el público infantil fue tan fuerte que varias generaciones recuerdan haberlo visto en vivo, ya sea en un teatro o en la tribuna de su programa, con la posibilidad de participar en juegos y sketchs.

Su recuerdo ya quedó para siempre asociado a la niñez, a esos momentos de felicidad eterna, y sus canciones, sus ocurrencias. En este centenario, la Argentina recuerda al eterno niño que enseñó que el humor podía ser inocente y profundo al mismo tiempo. Un gestito de idea para Carlitos Balá.