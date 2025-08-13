Zelenski llegó a Berlín para reunirse con sus aliados y tener una cumbre virtual con Trump

Antes del encuentro entre Vladímir Putin y el presidente estadounidense, el líder ucraniano participará de un encuentro convocado por Alemania para debatir las negociaciones de paz.

El presidente de ucraniano, Volodimir Zelenski arribó a Berlín para reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz, previo de la cumbre virtual en la que participarán otros líderes europeos y el presidente estadounidense Donald Trump .

Cumbre entre Trump y Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

Antes de la reunión del viernes entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con Donald Trump en Alaska. Varios líderes europeos junto al presidente ucraniano se reúnen hoy para debatir cuestiones territoriales, de seguridad y un posible acuerdo de paz que incluya a Ucrania.

Días atrás, después de la confirmación de que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán , el presidente ucraniano Volodímir Zelenski cuestionó la determinación y aseguró que cualquier tipo de cumbre que no incluya a Ucrania es "contra la paz".

Frente a este panorama, el canciller alemán, Friedrich Merz, convocó a Zelenski en Berlín para hablar con otros líderes de países como Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia; junto al secretario general de la OTAN, titulares de la Comisión y el Consejo Europeo, Donald Trump y el vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

En declaraciones anteriores, Donald Trump aseguró que cualquier acuerdo de paz implicaría "algún intercambio de territorios" , esto estaría relacionado con las demandas de Putin para que Ucrania entregue la parte oriental del Donbass, que todavía están bajo su control.

En su último posteo en la red social X, Zelenski expresó que "he mantenido más de treinta conversaciones y consultas con socios. Diferentes partes del mundo, diferentes perspectivas, pero posiciones compartidas. Esta guerra debe terminar. Es necesario ejercer presión sobre Rusia en aras de una paz justa. La experiencia de Ucrania y de nuestros socios debe aprovecharse para evitar el engaño ruso".

Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

"La tan esperada reunión entre mi persona, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente, se ofrecerán más detalles", anunció Trump en en su plataforma Truth Social.

El encuentro servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que Putin y Trump se reunirán en Alaska, según la agencia de noticias Sputnik. "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska. Moscú espera que la siguiente reunión entre Putin y Trump tenga lugar en Rusia", expresó.