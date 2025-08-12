Juicio por YPF: el Gobierno advirtió que sería "incumplible" un fallo adverso de Estados Unidos Así lo marcó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mientras se espera la resolución de la Justicia estadounidense sobre la entrega o no de las acciones que tiene Argentina de la empresa. Por







Juicio por YPF: el Gobierno advirtió que sería "incumplible" un fallo adverso de Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que un fallo desfavorable contra Argentina de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre la entrega o no de las acciones de la empresa YPFsería "incumplible" para el Gobierno.

En diálogo con Radio Nacional, Francos se refirió a un posible revés judicial para Argentina, en el juicio por la apropiación de YPF. "Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del Gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa", marcó.

En tal sentido, afirmó que la normativa señala que "para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial".

Guillermo Francos Guillermo Francos, jefe de Gabinete. NA/Mariano Sánchez El 30 de junio pasado, Preska falló en contra Argentina y dispuso que entregue las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. Frente a esto, la defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el Tribunal concedió una suspensión temporal.

En paralelo, Argentina mantiene dos apelaciones: por un lado, la referida a la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park; y por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras el Tribunal analiza si otorga una protección formal mayor.