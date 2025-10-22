22 de octubre de 2025 Inicio
ANSES: cómo es el trámite para acceder a $95.737 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de una prestación para el próximo mes.

La gestión puede hacerse online desde Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • El aumento de noviembre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es del 2,08%, en línea con la inflación de septiembre.
  • La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza a 2,5 millones de familias y más de 4,3 millones de niños y adolescentes.
  • El monto mensual será de $95.737,66 por hijo y $311.748,35 por hijo con discapacidad.
  • Para cobrar el 20% retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES.
Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.
La ANSES informó cómo será el trámite para acceder a los $95.737 que corresponden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante noviembre de 2025, luego del incremento del 2,08% aplicado por la movilidad mensual en base a la inflación de septiembre. Este monto representa el valor actualizado de la prestación, que busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder de compra de las familias beneficiarias.

Madre hijo AUH 3
El aumento del 2,08% actualiza los valores de la AUH en noviembre según la inflación de septiembre.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que vivan con menores de 18 años y no perciban otro tipo de asignación familiar. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por Anses y mantener actualizada la información familiar y educativa en el sistema.

Por el momento, la prestación de Anses llega a 2,5 millones de hogares y beneficia a cerca de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país, consolidándose como una de las políticas sociales más amplias del Gobierno nacional.

AUH de ANSES: monto con aumento de noviembre 2025

Con la suba de 2,08%, los titulares de la AUH recibirán en noviembre los siguientes importes actualizados:

  • AUH por hijo: $95.737,66.

  • AUH por hijo con discapacidad: $311.748,35.

  • Asignación por Embarazo: $95.737,66.

Del total, el 20% del monto mensual se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, trámite obligatorio que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y la vacunación de los menores.

Cómo acceder a la AUH de ANSES

Para gestionar la AUH o presentar la Libreta AUH 2025, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú “Hijos”, se debe elegir la opción “Libreta AUH” para verificar los datos y descargar el formulario correspondiente.

ANSES AUH 2.png
Los titulares deben presentar la Libreta AUH para acceder al 20% retenido del beneficio.

Una vez completado y firmado por las autoridades escolares o sanitarias, el formulario puede subirse de manera digital al sistema. Este procedimiento permite cobrar el porcentaje retenido y mantener activa la asignación.

