ANSES paga $401.074 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el monto actualizado de una asignación en el próximo mes.

La Anses fijó en $401.074 el valor de la APU por Adopción en septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2025 el valor de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción ascenderá a $401.074 .

Este beneficio se entrega en un único pago y busca ofrecer un respaldo económico a las familias que incorporan a un niño, niña o adolescente mediante una adopción formalizada por la justicia.

El beneficio está disponible para trabajadores registrados , monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo , siempre que se encuentren dentro del régimen de Asignaciones Familiares y acrediten la adopción mediante sentencia judicial.

El beneficio corresponde a trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados que acrediten la adopción judicial.

También pueden acceder los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de ANSES. Para su otorgamiento, los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes vigentes en septiembre 2025:

Monto de la APU por Adopción de ANSES en septiembre 2025

La APU por Adopción tendrá un valor de $401.074 en septiembre 2025. Se trata de un pago único por cada hijo adoptado, que se actualiza en función del índice de movilidad vigente. A diferencia de otras prestaciones, no se divide en cuotas ni se descuenta de asignaciones familiares futuras.

APU por Adopción de ANSES: cómo acceder

Para tramitar la APU por Adopción, los solicitantes deben:

Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Solicitar un turno en una oficina del organismo. Presentar la sentencia judicial de adopción plena o documentación equivalente. Verificar que los datos personales y familiares estén acreditados en el sistema de ANSES.

APU ANSES 3 El trámite exige turno previo, sentencia judicial de adopción y acreditación de datos familiares en el sistema. Freepik

Una vez validada la documentación, el pago se acredita en la cuenta bancaria informada, generalmente en un plazo de entre 30 y 60 días.