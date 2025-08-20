20 de agosto de 2025 Inicio
ANSES paga $2.155.162 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones para septiembre, en base al último índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, indicó que los jubilados que cobran la máxima cobrarán $2.155.162.

La Anses fijó en $401.074 el valor de la APU por Adopción en septiembre 2025.
ANSES paga $401.074 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

Con el ajuste previsto del 1,9%, los montos de jubilaciones quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

En cuanto a las pensiones, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).

Bono de $70.000 de ANSES en septiembre 2025

El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 lo reciben de forma completa los jubilados y pensionados titulares de la mínima. Aquellos con haberes superiores a $320.277,17, pero menores a $390.277,17, cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Si bien el gobierno todavía no confirmó su entrega para el próximo mes, se espera que se abone de forma habitual.

