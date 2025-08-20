ANSES paga $2.155.162 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones para septiembre, en base al último índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, indicó que los jubilados que cobran la máxima cobrarán $2.155.162.
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.
Aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
Con el ajuste previsto del 1,9%, los montos de jubilaciones quedarán de la siguiente manera:
En cuanto a las pensiones, los montos quedan de la siguiente manera:
- Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
Bono de $70.000 de ANSES en septiembre 2025
El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 lo reciben de forma completa los jubilados y pensionados titulares de la mínima. Aquellos con haberes superiores a $320.277,17, pero menores a $390.277,17, cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Si bien el gobierno todavía no confirmó su entrega para el próximo mes, se espera que se abone de forma habitual.