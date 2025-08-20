ANSES paga $2.155.162 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones para septiembre , en base al último índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, indicó que los jubilados que cobran la máxima cobrarán $2.155.162 .

Con el ajuste previsto del 1,9% , los montos de jubilaciones quedarán de la siguiente manera:

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

En cuanto a las pensiones, los montos quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).

Bono de $70.000 de ANSES en septiembre 2025

El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 lo reciben de forma completa los jubilados y pensionados titulares de la mínima. Aquellos con haberes superiores a $320.277,17, pero menores a $390.277,17, cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Si bien el gobierno todavía no confirmó su entrega para el próximo mes, se espera que se abone de forma habitual.