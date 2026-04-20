ANSES: los beneficiarios que podrán cobrar hasta $85.000 en abril Cuáles son las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social con las que se puede acceder a este monto durante el mes. Por + Seguir en







Este incremento se aplicará a todos los grupos familiares que perciban estos beneficios. Freepik

La ANSES habilitó en abril el cobro de hasta $85.000 por Ayuda Escolar para AUH y SUAF.

El beneficio requiere la presentación obligatoria del certificado de escolaridad.

El pago se acredita dentro de los 60 días una vez validada la documentación.

Con este refuerzo, una familia puede superar los $190.000 por hijo en el mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzó en abril de 2026 con la implementación del pago de la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo que alcanza los $85.000 por hijo y que apunta a acompañar el inicio del ciclo lectivo, en un contexto donde los gastos en útiles, indumentaria y transporte vuelven a presionar sobre el ingreso de los hogares, especialmente en los sectores alcanzados por asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

SUAF de ANSES (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores Freepik El organismo confirmó que, si bien en algunos casos el monto fue acreditado de manera automática en marzo, una parte de los beneficiarios debe completar un trámite digital para destrabar el cobro, lo que mantiene activa la gestión durante abril bajo un esquema que busca ordenar la liquidación del beneficio y garantizar que llegue a quienes cumplen con los requisitos vigentes.

Cómo gestionar el pago de los $85.000 de ANSES en abril Para acceder al cobro, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES y descargar el Formulario PS 2.68, que debe ser completado y firmado por la institución educativa correspondiente, y luego subir una imagen del certificado en la sección “Hijos > Presentar Certificado Escolar”, paso que resulta indispensable para activar la liquidación del refuerzo.

Una vez validada la documentación, ANSES establece un plazo de hasta 60 días para depositar el dinero en la misma cuenta donde se perciben las asignaciones mensuales, por lo que el tiempo de acreditación puede variar según la fecha en que se complete el trámite.

SUAF ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares. Freepik Quiénes tienen derecho a la Ayuda Escolar de ANSES este mes El beneficio está dirigido a trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares a través del sistema SUAF y a titulares de la AUH, siempre que los hijos tengan entre 45 días y 17 años inclusive y acrediten asistencia a establecimientos educativos reconocidos, además de respetar los topes de ingresos definidos para cada grupo familiar.

Cuál es el monto de las asignaciones de ANSES con la Ayuda Escolar En abril, el haber neto de la AUH se ubica en $109.332,80, y al sumarse el refuerzo de $85.000, el ingreso total por hijo asciende a $194.332,80, lo que configura un respaldo económico relevante para afrontar los gastos del ciclo lectivo. Desde ANSES recuerdan que la falta de presentación del certificado escolar implica la pérdida del beneficio correspondiente a 2026, por lo que recomiendan completar la gestión dentro de los plazos establecidos para evitar quedar fuera del calendario de pagos.