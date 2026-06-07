7 de junio de 2026 Inicio
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Video: lo empujaron durante una discusión, cayó hacia atrás y un auto que pasaba lo atropelló

La pelea ocurrió en Mar del Plata, en la zona de Playa Grande. El joven agredido sufrió diversos politraumatismos pero ya fue dado de alta.

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La pelea ocurrió en la zona de Playa Grande.

La pelea ocurrió en la zona de Playa Grande.

Un joven fue atropellado el sábado a la noche en Mar del Plata, en la zona de Playa Grande, tras recibir un empujón durante una violenta discusión de tránsito con otros automovilistas.

El turista no sufrió heridas.
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El incidente quedó registrado en un video que muestra a un grupo de personas junto a dos vehículos detenidos. En medio de los reclamos, uno de los sujetos le dio un empujón a otro y le hizo perder la estabilidad.

En ese momento, el joven trastabilló hacia atrás y un automóvil de color blanco que circulaba por la arteria lo embistió y provocó que golpeara contra el parabrisas.

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Inmediatamente después del atropello, todos los participantes de la gresca abandonaron el lugar. Las imágenes viales bajo análisis no permiten establecer el origen exacto del conflicto vehicular previo.

La víctima ingresó poco después a un centro asistencial privado con diversos politraumatismos. Luego de recibir la atención médica correspondiente para sus heridas, los profesionales le otorgaron el alta.

La comisaría novena intervino por razones de jurisdicción, aunque constató que no existen denuncias formales hasta el momento. La fiscal de turno, Constanza Mandagarán, inició actuaciones de oficio y citará a testigos para esclarecer el hecho.

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