Video: lo empujaron durante una discusión, cayó hacia atrás y un auto que pasaba lo atropelló La pelea ocurrió en Mar del Plata, en la zona de Playa Grande. El joven agredido sufrió diversos politraumatismos pero ya fue dado de alta. Por Agregar C5N en









La pelea ocurrió en la zona de Playa Grande.

Un joven fue atropellado el sábado a la noche en Mar del Plata, en la zona de Playa Grande, tras recibir un empujón durante una violenta discusión de tránsito con otros automovilistas.

El incidente quedó registrado en un video que muestra a un grupo de personas junto a dos vehículos detenidos. En medio de los reclamos, uno de los sujetos le dio un empujón a otro y le hizo perder la estabilidad.

En ese momento, el joven trastabilló hacia atrás y un automóvil de color blanco que circulaba por la arteria lo embistió y provocó que golpeara contra el parabrisas.

Embed Esto paso en Mar del Plata. Los chicos se tienen que cuidar de pelear con idiotas, porque pueden pasar estás cosas pic.twitter.com/yLdI4Qd0jw — JDU News (@JDU_News) June 7, 2026 Inmediatamente después del atropello, todos los participantes de la gresca abandonaron el lugar. Las imágenes viales bajo análisis no permiten establecer el origen exacto del conflicto vehicular previo.

La víctima ingresó poco después a un centro asistencial privado con diversos politraumatismos. Luego de recibir la atención médica correspondiente para sus heridas, los profesionales le otorgaron el alta.