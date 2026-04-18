18 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: el aumento que recibirán las pensiones en mayo 2026

Las pensiones que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social tienen nuevos montos programados para el próximo mes.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos, las cuales se abonan mensualmente.


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  • Las pensiones no contributivas tendrán un nuevo aumento en mayo de 2026.
  • El ajuste se ubicaría en torno al 2,9%, en línea con el dato de inflación reciente.
  • El bono de refuerzo sigue siendo clave para el ingreso total de los beneficiarios.
  • El esquema de movilidad mensual mantiene subas moderadas pero continuas.

ANSES confirmó que en mayo de 2026 volverán a actualizarse las Pensiones No Contributivas (PNC), en el marco del sistema de movilidad vigente que ajusta los haberes según la evolución de los precios. Este mecanismo, implementado en los últimos años, establece incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor que difunde el INDEC.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
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En este contexto, y de acuerdo con los datos más recientes de inflación, el aumento previsto para el próximo mes rondaría el 2,9%, lo que implicaría una nueva suba para quienes perciben este tipo de prestaciones. Si bien el porcentaje final aún no fue oficializado, la tendencia se mantiene en línea con los ajustes registrados en meses anteriores.

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Cuánto aumentarán las Pensiones No Contributivas en mayo de 2026

Durante abril, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicaron en torno a los $266.000 en su haber base, sin contar adicionales. Con el bono extraordinario vigente ($70.000), el ingreso total alcanzó aproximadamente los $336.000.

Si se aplica un incremento cercano al 2,9% en mayo, los montos volverán a actualizarse con una suba moderada, siguiendo la lógica de ajustes mensuales que rige desde 2024. Cabe recordar que estas pensiones equivalen al 70% de una jubilación mínima, por lo que su evolución está directamente vinculada a ese haber.

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Cómo impacta el aumento de ANSES

Más allá del porcentaje de aumento, uno de los factores centrales para entender el ingreso final es el bono de refuerzo que viene otorgando el Gobierno. Actualmente, este adicional asciende a $70.000 y está dirigido a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema.

En términos prácticos, este refuerzo permite elevar de manera significativa el monto total cobrado, compensando parcialmente el efecto de la inflación sobre los haberes. En un esquema donde los aumentos mensuales se ubican en niveles cercanos al 2% o 3%, el bono continúa siendo un componente determinante para sostener el poder adquisitivo.

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