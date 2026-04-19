19 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: el bono confirmado que recibirán los jubilados en abril

El refuerzo para beneficiarios que perciben la mínima continúa vigente: cómo quedan los montos este mes.

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Bono confirmado para abril para jubilados: cómo quedan los montos finales. 

Bono confirmado para abril para jubilados: cómo quedan los montos finales. 

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  • La ANSES confirmó un bono de $70.000 para jubilados en abril de 2026.
  • El refuerzo apunta a garantizar un ingreso mínimo cercano a los $450.319.
  • El beneficio alcanza también a pensionados y titulares de la PUAM.
  • Para mayo, se espera la continuidad del bono con ajustes por movilidad.

ANSES ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante abril de 2026, en una medida que busca sostener el ingreso de los sectores con menores haberes frente al avance de la inflación. Este refuerzo se acredita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y se integra al esquema de asistencia que el organismo viene aplicando en los últimos meses.

El esquema de pagos de jubilaciones ANSES para el mes de mayo. 
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Con este complemento, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima se ubica en torno a los $450.319,31, cifra que surge de sumar el haber base de $380.319,31 más el bono completo. En el caso de quienes superan ese ingreso, el sistema contempla un pago proporcional que permite alcanzar ese mismo tope.

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Quiénes podrán cobrar el bono de jubilados de ANSES

El bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a un conjunto amplio de beneficiarios dentro del sistema previsional. Acceden al monto completo los jubilados que perciben el haber mínimo, así como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes cobran Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, incluyendo a madres de siete hijos.

Para aquellos casos en los que el haber mensual se ubica por encima del mínimo pero por debajo del tope establecido, el organismo liquida un monto proporcional que completa la diferencia. De este modo, se garantiza que ningún beneficiario quede por debajo del ingreso fijado para el mes.

En situaciones donde una persona percibe más de un beneficio, como una jubilación y una pensión, el cálculo se realiza sobre el total de ingresos. Si esa suma supera el límite establecido ($450.319,31), el bono no se otorga, ya que la política está orientada a priorizar a quienes cuentan con un único haber.

Jubilados ANSES
Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibir estos beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social

Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibir estos beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social

Se mantendrá el bono de jubilados de ANSES para mayo de 2026

Aunque el bono de abril ya fue confirmado, todavía no existe una oficialización formal para mayo. Sin embargo, las proyecciones indican que el refuerzo se mantendría en un nivel similar, cercano a los $70.000, en línea con la estrategia aplicada hasta ahora.

De concretarse ese escenario, y considerando el aumento por movilidad previsto, el ingreso total de los jubilados de la mínima podría ubicarse por encima de los $460.000. En ese marco, el bono continúa siendo un componente clave dentro del esquema de ingresos.

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