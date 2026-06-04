Cuándo cobro ANSES: Desempleo, este viernes 5 de junio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 5 de junio de 2026 con respecto a la asignación por Desempleo Plan 2.

Desempleo Plan 2 Los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2 percibirán sus montos de mayo con todas las terminaciones hasta el 10 de junio.