9 de abril de 2026 Inicio
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Beneficios ANSES: de qué se trata los descuentos en farmacias para los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un sistema de reintegros y promociones en comercios que permite reducir gastos en productos esenciales.

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Las farmacias ofrecen rebajas de hasta el 20% en productos seleccionados.

Las farmacias ofrecen rebajas de hasta el 20% en productos seleccionados.

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  • El programa ofrece hasta 20% de descuento en farmacias y rubros específicos.
  • El reintegro se activa automáticamente al pagar con tarjeta de débito.
  • Puede representar un ahorro mensual de entre $15.000 y $25.000.
  • Está disponible para jubilados, pensionados y otros beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece descuentos en farmacias para jubilados a través del programa Beneficios Anses, un sistema que permite acceder a rebajas y reintegros automáticos al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.

El bono mensual sigue vigente y se suma al haber básico.
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Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con débito.

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En qué consisten los descuentos de abril

Durante abril, el programa incluye promociones especiales en distintos rubros. En el caso de farmacias, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta 20%, mientras que en alimentos y productos básicos el reintegro suele ser del 10%. Si bien los beneficios están pensados principalmente para los lunes, muchos comercios extienden las promociones durante otros días. Además, en varios casos no hay tope de reintegro, lo que permite un ahorro mayor en compras importantes.

Quiénes pueden usar este beneficio en 2026

El programa alcanza a un amplio universo de beneficiarios. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), así como quienes perciben prestaciones por desempleo o becas educativas. Esto implica que millones de personas pueden acceder a descuentos sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que cobren a través del organismo.

Cómo funciona este beneficio

El mecanismo es simple y automático. Para acceder al descuento, el usuario debe pagar la compra con la tarjeta de débito asociada a su cuenta de Anses y hacerlo en un comercio adherido al programa. Una vez realizada la operación, el reintegro se acredita en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles.

Anses - Jubilación
El reintegro se acredita en pocos días tras la compra.

El reintegro se acredita en pocos días tras la compra.

No es necesario presentar cupones ni activar previamente el beneficio. Este sistema convierte a la tarjeta de débito en una herramienta clave para ahorrar, especialmente en rubros sensibles como medicamentos, donde el gasto suele ser elevado.

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