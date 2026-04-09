Beneficios ANSES: de qué se trata los descuentos en farmacias para los jubilados La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un sistema de reintegros y promociones en comercios que permite reducir gastos en productos esenciales. Por + Seguir en







Las farmacias ofrecen rebajas de hasta el 20% en productos seleccionados. Freepik

El programa ofrece hasta 20% de descuento en farmacias y rubros específicos.

y rubros específicos. El reintegro se activa automáticamente al pagar con tarjeta de débito.

Puede representar un ahorro mensual de entre $15.000 y $25.000 .

. Está disponible para jubilados, pensionados y otros beneficiarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece descuentos en farmacias para jubilados a través del programa Beneficios Anses, un sistema que permite acceder a rebajas y reintegros automáticos al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.

Anses - Jubilación Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con débito. Pexels En qué consisten los descuentos de abril Durante abril, el programa incluye promociones especiales en distintos rubros. En el caso de farmacias, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta 20%, mientras que en alimentos y productos básicos el reintegro suele ser del 10%. Si bien los beneficios están pensados principalmente para los lunes, muchos comercios extienden las promociones durante otros días. Además, en varios casos no hay tope de reintegro, lo que permite un ahorro mayor en compras importantes.

Quiénes pueden usar este beneficio en 2026 El programa alcanza a un amplio universo de beneficiarios. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), así como quienes perciben prestaciones por desempleo o becas educativas. Esto implica que millones de personas pueden acceder a descuentos sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que cobren a través del organismo.

Cómo funciona este beneficio El mecanismo es simple y automático. Para acceder al descuento, el usuario debe pagar la compra con la tarjeta de débito asociada a su cuenta de Anses y hacerlo en un comercio adherido al programa. Una vez realizada la operación, el reintegro se acredita en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles.

Anses - Jubilación El reintegro se acredita en pocos días tras la compra. Pexels No es necesario presentar cupones ni activar previamente el beneficio. Este sistema convierte a la tarjeta de débito en una herramienta clave para ahorrar, especialmente en rubros sensibles como medicamentos, donde el gasto suele ser elevado.