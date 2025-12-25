25 de diciembre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras de este beneficio para el primer mes del nuevo año.

Por
Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cuáles serán las cifras de la Tarjeta Alimentar en enero 2026.
  • En ese sentido, se confirmó que los montos, que varían según la cantidad de hijos por familia, continuarán sin aumento.
  • Para acceder a este beneficio no es necesario realizar ningún trámite, los grupos habilitados para el cobro lo reciben automáticamente.
  • El pago se acredita junto con el haber principal, en la misma cuenta y el mismo día.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero de 2026. En ese sentido, y si bien hay un aumento de haberes confirmado del 2,5% en las Asignaciones Familiares, las cifras de esta ayuda económica se mantendrán sin actualizaciones.

El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH y sin gestiones previas.
ANSES Tarjeta alimentar
La Tarjeta Alimentaria es un recurso proporcionado por el Estado nacional para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar:

  • Familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
  • Embarazadas a partir del tercer mes con la Asignación por Embarazo (AUE)
  • Madres con 7 o más hijos que perciben Pensión No Contributiva (PNC).

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los valores actuales de esta ayuda económica son:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES

Para acceder a la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, es automática para quienes ya cobran las prestaciones mencionadas anteriormente.

Solo es necesario mantener los datos personales actualizados en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

