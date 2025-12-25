Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en enero 2026

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cuáles serán las cifras de la Tarjeta Alimentar en enero 2026.
En ese sentido, se confirmó que los montos, que varían según la cantidad de hijos por familia, continuarán sin aumento.
Para acceder a este beneficio no es necesario realizar ningún trámite, los grupos habilitados para el cobro lo reciben automáticamente.
El pago se acredita junto con el haber principal, en la misma cuenta y el mismo día.
