15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una por una, así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras a cobrar el próximo mes.

Por
Anses difundió cuáles son los nuevos montos de las SUAF para octubre. 

Anses difundió cuáles son los nuevos montos de las SUAF para octubre. 

Freepik/Sitio web oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita los haberes de septiembre. En paralelo, los titulares de las distintas Asignaciones Familiares ya saben que el aumento para el mes de octubre será del 1,9%, ya que el Indec difundió el índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, cifra en la que se basa el incremento. El objetivo de esta medida es evitar que los sectores más vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.
Te puede interesar:

ANSES entrega $102.329 a parejas en octubre 2025: quiénes pueden acceder

SUAF ANSES
Este incremento se aplicará a todos los grupos familiares que perciban estos beneficios

Este incremento se aplicará a todos los grupos familiares que perciban estos beneficios

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en octubre 2025

Para el próximo mes, el aumento del 1,9% dejará los montos de las Asignaciones Familiares de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $117.274,67, menos el 80%: $93.814,51.
  • AUH por hijo con discapacidad: $381.865,15.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • Hasta $860.486: $58.629,16.
  • $860.486,01–$1.261.988: $39.546,78.
  • $1.261.988,01–$1.457.010: $23.918,39.

SUAF por hijo con discapacidad:

  • Hasta $860.486: $190.898,81.
  • $860.486,01–$1.261.988: $135.047,35.
  • Desde $1.261.988,01: $85.233,51.
SUAF ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

Embarazo: $93.800,75

Prenatal hasta $860.486: $58.629,16.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $68.337,11.
  • Adopción: $408.624,05.
  • Matrimonio: $102.329,35.

Cónyuge: $14.221,06.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses confirmó los montos con aumento para octubre de las APU.

APU de ANSES: confirmaron los montos con aumento para octubre 2025

Anses definió a quiénes les paga $408.624 en octubre.

ANSES paga $408.624 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 15 de septiembre

La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares y con hijos menores de 18 años.

En cuánto quedó la AUH de ANSES con el aumento de octubre 2025 confirmado

Los pagos se inician el 19 de septiembre y continúan según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

La Prestación por Desempleo reconoce aportes previos y garantiza un ingreso mensual.

ANSES entrega $322.200 a personas que hayan perdido su empleo en el cierre de septiembre 2025

Rating Cero

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 14 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 16 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 16 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 27 minutos
La mesa política se relanzó tras la derrota en las legislativas bonaerenses.

Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política de LLA: foco en octubre y la cadena nacional

Hace 41 minutos