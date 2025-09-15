Una por una, así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita los haberes de septiembre. En paralelo, los titulares de las distintas Asignaciones Familiares ya saben que el aumento para el mes de octubre será del 1,9%, ya que el Indec difundió el índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, cifra en la que se basa el incremento. El objetivo de esta medida es evitar que los sectores más vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.