Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 9 de ducuenbre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El calendario de diciembre comienza el 9 y avanza según la terminación del DNI.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes 9 de diciembre con DNI finalizado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 9 de diciembre con DNI terminado en 0.

Pensiones no Contributivas

Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este martes 9 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero.

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2, con todas las terminaciones de DNI, percibirán sus montos de noviembre, hasta el 10 de diciembre.

