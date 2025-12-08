Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 9 de ducuenbre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes 9 de diciembre con DNI finalizado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 9 de diciembre con DNI terminado en 0.

Pensiones no Contributivas Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este martes 9 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero.