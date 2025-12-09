9 de diciembre de 2025 Inicio
La rutina especial de solo 20 minutos para bajar de peso y llegar en forma a Navidad

Este entrenamiento es súper efectivo porque combina ejercicios de cardio con otros de fuerza. Se puede hacer en casa y no necesita ningún equipo especial.

Por
Esta rutina te ayuda a llegar de la mejor manera a las Fiestas.

Esta rutina te ayuda a llegar de la mejor manera a las Fiestas.

  • Esta rutina de 20 minutos es perfecta para llegar en forma a Navidad.
  • Está inspirada en la disciplina HYROX, pero es apta para principiantes.
  • Consiste en cuatro bloques, de cinco minutos cada uno, que combinan ejercicios de cardio y fuerza.
  • Se puede hacer en casa y no requiere equipamiento especial.

El año entró en su recta final y se acercan las Fiestas, pero eso no es excusa para dejar de entrenar. Si una de tus metas para 2026 es ponerte en forma, empezar en diciembre te da unas semanas de ventaja y te permite llegar mejor a Navidad con una rutina especial de solo 20 minutos.

Lo más importante es que lo podés lograr sin ir al gimnasio, que suele estar bastante concurrido en la previa del verano. La solución la aporta el HYROX, una disciplina que es furor dentro del mundo del fitness y que combina 8 kilómetros de carrera con 8 ejercicios de manera intercalada.

Si bien se trata de un entrenamiento bastante exigente, esta rutina de 20 minutos se inspira en sus principios pero está adaptada para principiantes, y puede hacerse en casa sin mancuernas ni ningún equipo especial. Es muy efectiva porque incluye algunos ejercicios de cardio y otros de fuerza.

Ejercicio, mountain climbers, escaladores

Cómo es la rutina de 20 minutos

Esta rutina al estilo HYROX consiste en cuatro bloques de 5 minutos cada uno. A su vez, cada bloque contiene cuatro series, cada una con dos ejercicios de 30 segundos. Los dos ejercicios de cada serie deben hacerse a continuación uno del otro; el descanso se realiza entre series y dura 20 segundos.

PRIMER BLOQUE

  • Serie 1: correr en el lugar - thruster.
  • Serie 2: correr en el lugar - burpees con salto hacia adelante.
  • Serie 3: correr en el lugar - zancada hacia adelante o caminando.
  • Serie 4: correr en el lugar - climbers o escaladores.

SEGUNDO BLOQUE

  • Serie 1: correr en el lugar - zancada hacia atrás.
  • Serie 2: correr en el lugar - burpees clásicos.
  • Serie 3: correr en el lugar - sentadillas.
  • Serie 4: correr en el lugar - flexiones.

TERCER BLOQUE

Igual al primero.

CUARTO BLOQUE

Igual al segundo.

