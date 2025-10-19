19 de octubre de 2025 Inicio
Jubilados de ANSES: por qué el 10 de noviembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el incremento de las jubilaciones y pensiones que se aplicará desde el próximo mes, junto con el nuevo calendario de pagos.

El 10 de noviembre marca el inicio del calendario de pagos para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el 10 de noviembre de 2025 como el inicio del nuevo calendario de pagos para jubilados y pensionados, una fecha clave porque marcará el comienzo de los haberes con aumento del 2,1%, según la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $333.150,65, mientras que quienes cobran la mínima y el bono de refuerzo de $70.000 recibirán un total de $403.150,65.

El pase gratuito es personal, dura cinco años y se renueva solo si cambia la situación del beneficiario.
Jubilados de ANSES: el sencillo trámite para viajar gratis en subte en octubre 2025

Las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,1% según la inflación de septiembre.

Aumenta la jubilación de ANSES de noviembre 2025

El incremento del 2,1% forma parte de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo busca que las prestaciones acompañen la evolución del costo de vida y preserven el poder adquisitivo de los beneficiarios.

De esta manera, millones de jubilados y pensionados verán reflejada la actualización automática en sus cuentas bancarias. Además, si el Gobierno decide mantener el bono extraordinario de $70.000, los ingresos de los jubilados que perciben la mínima superarán los $400.000 durante noviembre.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

Los pagos de los haberes mínimos comenzarán el 10 de noviembre, con fechas escalonadas según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Quienes cobran la mínima podrían alcanzar $403.150,65 con el bono de refuerzo.

Jubilados que superan la mínima

Para los beneficiarios que perciben montos superiores al haber mínimo, las fechas de cobro serán las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

