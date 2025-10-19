19 de octubre de 2025 Inicio
Jubilados de ANSES: chequeá con tu DNI cuáles son las fechas importantes de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el aumento que regirá en el próximo mes y el calendario completo de pagos para beneficiarios.

Por
El calendario de pagos se extenderá del 10 al 28 de noviembre

El calendario de pagos se extenderá del 10 al 28 de noviembre, según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas clave de cobro para jubilados y pensionados en noviembre de 2025, junto con el nuevo aumento del 2,1% determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo confirmó que el calendario de pagos se iniciará el 10 de noviembre y finalizará el 28 del mismo mes, ordenado según la terminación del DNI.

Anses - Jubilación
Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,1% en noviembre 2025.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,1% en noviembre 2025.

Aumenta la jubilación de ANSES de noviembre 2025

El aumento dispuesto por Anses forma parte de la movilidad previsional mensual, que ajusta los haberes en función de la inflación. El dato de septiembre, del 2,1%, marcó el incremento de todas las prestaciones, incluidas las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones Familiares (SUAF).

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $326.298,38 a $333.150,65, mientras que quienes perciban el bono de refuerzo de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $403.150,65. De esta manera, millones de beneficiarios verán reflejada la suba en sus cuentas a partir de noviembre.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El cronograma de pagos de noviembre se ordena según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con fechas escalonadas para evitar demoras y aglomeraciones en los bancos.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Anses - Jubilación
Los beneficiarios que cobran la mínima alcanzarán ingresos superiores a $400.000 con el bono.

Los beneficiarios que cobran la mínima alcanzarán ingresos superiores a $400.000 con el bono.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

