"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno Organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH denuncian un recorte presupuestario que, aseguran, pone en riesgo la prevención y los tratamientos. En el Día Mundial del VIH, más de 30 agrupaciones convocan a una asamblea federal para exigir al Gobierno que restituya fondos, garantice insumos y frene el vaciamiento sanitario. Por Martín Talavera







La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. Télam

Ante la actual inacción política del Estado, organizaciones que velan por la respuesta al VIH se reunieron en noviembre de 2025 y el resultado del encuentro fue un contundente comunicado al que titularon: "Sin presupuesto no hay respuesta al VIH. Milei nos sube la carga viral". Para este 1° de diciembre, Día Internacional de la respuesta al VIH y el Sida, asociaciones y fundaciones que mantienen esta lucha, decidieron plantarse una vez más ante el Gobierno Nacional. Denuncian el alto recorte de presupuesto y exigen una respuesta inmediata, con diversas consignas acordadas.

Reclaman a Javier Milei y al Ministerio de Salud una serie de puntos que son importantes para mantener una cobertura estable y confiable en materia de comunicación, prevención y tratamientos que ya, a estas alturas, se encuentran en peligro.

"Exigimos vida digna", declara el comunicado firmado por agrupaciones de todo el país En el enunciado público, los representantes de las distintas organizaciones arremetieron contra los funcionarios con una fuerte introducción y propusieron: "Gritar y decir lo que el Gobierno Nacional intenta ocultar detrás de una planilla de excel. Frente a la motosierra del ajuste, el vaciamiento y la mercantilización de la salud, denunciamos...".

El punto por punto del documento no solo expone las implicancias de una drástica caída en la provisión de insumos clave, como los tests rápidos y los reactivos para el monitoreo de la carga viral, sino también, advierte un abandono sistemático de la Ley Nacional 27.675 y el desguace de la política sanitaria en general.

El escrito, emitido tras la asamblea del 18 de noviembre, enfatiza que el problema va más allá de la mera falta de financiamiento: es una decisión política que deteriora la salud de las personas con VIH por causas evitables, como la exclusión y la falta de acceso a condiciones dignas de vida.

Sin presupuesto no hay respuesta al VIH - 1 de diciembre 2025 Asamblea Nacional Virtual Abierta 18-11-25 Frente a este panorama, la respuesta se articula en una Asamblea Popular Federal el 1° de diciembre, Día Mundial de la respuesta contra el VIH y el SIDA, para exigir colectivamente presupuesto, insumos y participación. "Nuestra salud no se negocia", enuncian las más de 30 entidades convocadas contra la desidia del Gobierno. La invitación a asamblea se extendió a través de las cuentas oficiales de algunas asociaciones, como Ciclo Positivo, y se hace extensiva a todas las personas interesadas o atravesadas por la causa. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asociacion Ciclo Positivo (@ciclo.positivo)