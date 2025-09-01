Créditos para beneficiarios de ANSES: cuánto dinero puedo pedir con cuotas fijas de $200.000

El Banco Provincia y el Banco Nación dieron detalles sobre este tipo de préstamos. Qué hay que saber.

Anses indicó cuánto dinero se puede pedir en un crédito de cuotas de $200.000.

El Banco Provincia y el Banco Nación indicaron que beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden solicitar préstamos. En ese sentido, dio a conocer cuál es el monto que pueden pedir devolviendo $200.000 mensuales. Las cuotas son fijas en pesos y se pueden devolver en plazos de hasta 72 meses.

Los créditos para AUH tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 79% y un Costo Financiero Total (CFT) del 114,92%. Con cuotas fijas en pesos , los bancos ofrecen diferentes alternativas según el plazo elegido. Según los simuladores oficiales, con una cuota tope de $200.000 se puede solicitar:

En los plazos más largos, la cuota se mantiene fija pero el monto total devuelto es mayor por los intereses acumulados.

Pueden acceder a estos créditos los titulares de la AUH, SUAF y jubilados, con montos que van desde $100.000 hasta $3.000.000 según el grupo.

Las condiciones principales son:

Montos: desde $100.000 hasta $1.350.000.

Plazos: entre 12 y 72 meses.

Cuotas: fijas en pesos, descontadas automáticamente de la cuenta bancaria.

Requisitos: ser mayor de 18 años, residir en Argentina, tener cuenta en Banco Nación o Banco Provincia, mantener buen historial crediticio y no superar ingresos de $317.800 (salario mínimo de julio 2025).

Cómo acceder a estos créditos

El trámite es sencillo y puede realizarse desde el homebanking del banco correspondiente:

Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

Seleccionar la opción “Préstamos”.

Simular el crédito online y calcular el valor de la cuota.

Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta entre 24 y 48 horas hábiles. Los plazos de devolución van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas durante todo el período.