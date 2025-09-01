1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Créditos para beneficiarios de ANSES: cuánto dinero puedo pedir con cuotas fijas de $200.000

El Banco Provincia y el Banco Nación dieron detalles sobre este tipo de préstamos. Qué hay que saber.

Por
Anses indicó cuánto dinero se puede pedir en un crédito de cuotas de $200.000.

Anses indicó cuánto dinero se puede pedir en un crédito de cuotas de $200.000.

Freepik

El Banco Provincia y el Banco Nación indicaron que beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden solicitar préstamos. En ese sentido, dio a conocer cuál es el monto que pueden pedir devolviendo $200.000 mensuales. Las cuotas son fijas en pesos y se pueden devolver en plazos de hasta 72 meses.

Anses informó sobre un beneficio exclusivo para jubilados.
Te puede interesar:

El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados en septiembre 2025: de qué se trata

AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

De cuánto es el crédito con cuotas de $200.000 para beneficiarios de ANSES

Los créditos para AUH tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 79% y un Costo Financiero Total (CFT) del 114,92%. Con cuotas fijas en pesos, los bancos ofrecen diferentes alternativas según el plazo elegido. Según los simuladores oficiales, con una cuota tope de $200.000 se puede solicitar:

  • $1.000.000 en 72 meses (6 años).
  • $800.000 en 60 meses (5 años).
  • $500.000 en 36 meses (3 años).

En los plazos más largos, la cuota se mantiene fija pero el monto total devuelto es mayor por los intereses acumulados.

Requisitos y condiciones para acceder a los créditos

Pueden acceder a estos créditos los titulares de la AUH, SUAF y jubilados, con montos que van desde $100.000 hasta $3.000.000 según el grupo.

Las condiciones principales son:

  • Montos: desde $100.000 hasta $1.350.000.
  • Plazos: entre 12 y 72 meses.
  • Cuotas: fijas en pesos, descontadas automáticamente de la cuenta bancaria.

Requisitos: ser mayor de 18 años, residir en Argentina, tener cuenta en Banco Nación o Banco Provincia, mantener buen historial crediticio y no superar ingresos de $317.800 (salario mínimo de julio 2025).

Cómo acceder a estos créditos

El trámite es sencillo y puede realizarse desde el homebanking del banco correspondiente:

  • Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.
  • Seleccionar la opción “Préstamos”.
  • Simular el crédito online y calcular el valor de la cuota.
  • Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta entre 24 y 48 horas hábiles. Los plazos de devolución van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas durante todo el período.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento de 1,9% en sus prestaciones a cobrar en septiembre.

ANSES confirmó el aumento de 1,9% de las prestaciones para septiembre 2025: los nuevos montos

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar percibirán los fondos en septiembre junto con el pago de sus haberes de Anses.

Tarjeta Alimentar de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de septiembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de septiembre

El Plan de los Mil Días de ANSES garantiza el acceso a leche y alimentos esenciales para niños de hasta tres años.

Complemento Leche de ANSES: confirmaron el monto para septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los programas más solicitados para titulares de la AUH, la AUE y las PNC en septiembre 2025.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La presentación acredita controles de salud, vacunación y educación y habilita el cobro del 20% acumulado del 2024.

Libreta de la AUH de ANSES: cómo presentarla en septiembre 2025

Rating Cero

Las Series de Netflix de las que todos hablan
play

Esta miniserie con solo 3 capítulos está dejando sin palabras a todos en Netflix: cuál es

La impresionante transformación de Miley Cyrus: así se veía cuando era más joven

La ex Gran Hermano sorprendió a todos con su atuendo en el Bafweek.

Juli Poggio lució un look espectacular con un top muy chico y un tapado violeta

La película de la que todos hablan en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película imperdible con muchos secretos oscuros

La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento

La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

últimas noticias

El modelo tradicional queda atrás ante una alternativa accesible y funcional que no requiere obras complejas.

Adiós al desayunador tradicional: la tendencia que está en todas las casas modernas

Hace 9 minutos
play
El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros del rostro de Cristina Kirchner.

A tres años del atentado a Cristina, quiénes siguen presos y quiénes quedaron en libertad por el intento de magnicidio

Hace 15 minutos
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Tras un agosto inestable, el dólar arranca septiembre cerca del techo de la banda

Hace 16 minutos
Colapinto se destacó en sus primeras nueve carreras en Williams.

El sentido mensaje de Williams para Colapinto, a un año de su debut en la Fórmula 1

Hace 33 minutos
Cerca de Mina Clavero, se encuentra este paraje ideal para descansar y descubrir la cultura cordobesa.

Viajar a Córdoba: el paraje que casi nadie conoce y es una de las joyas de la provincia

Hace 37 minutos