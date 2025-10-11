Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Catamarca Nueve listas competirán por tres bancas en juego en la provincia del norte, en un escenario atravesado por la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, con otras fuerzas buscando posicionarse. Por







Como en todo el país, la Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran la principal disputa política en la provincia.

La provincia de Catamarca renovará este año tres escaños en la Cámara de Diputados, y ya quedaron definidas las boletas que se medirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total, son nueve listas oficializadas por la Cámara Nacional Electoral, lo que anticipa una competencia intensa entre oficialismo, oposición y fuerzas emergentes.

En este turno electoral, el protagonismo se concentra en las dos coaliciones nacionales con mayor alcance: La Libertad Avanza (LLA), que desembarca en alianza con sectores del PRO, y el peronismo reunificado bajo la marca Fuerza Patria. Ambas buscan consolidarse como polos antagónicos en la provincia, de cara a la disputa nacional y con la mira puesta en las presidenciales de 2027.

El escenario catamarqueño refleja la lógica nacional: mientras el oficialismo libertario busca expandir su base en el Congreso para avanzar con su programa de reformas, el justicialismo apuesta a la unidad como estrategia de supervivencia. El resto de los espacios, desde la izquierda hasta partidos provinciales, intentarán capitalizar el descontento y asegurarse representación en la Cámara baja.

menem camara diputados Nueve listas competirán en Catamarca por las tres bancas en juego en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza Carlos Adrián Nicolás Brizuela

Myrian del Valle Juárez

Iván Rodolfo López

Fuerza Patria Fernando Monguillot

Claudia Palladino

Alberto Natella Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Alejandra Figueroa

Ariel Antonio López

Yanina Noelia Yapura Frente Patriota Federal José Alberto Furque

Ana Beatriz Monllau

Julio César Didb Hacemos Renacer Catamarca Víctor Javier Quinteros

Ana Isabel Reynoso

Héctor Pascual Cangi Movimiento de Integración y Desarrollo Fernando Baigorri

Daniela Cruz

Pablo Vega Política Obrera Lucía Camila Coronel

Humberto Arturo Galíndez

Rocío Milagros Córdoba Primero Catamarca José Jalil Colomé

Mariana Valeria Monllau Grima

Primero Catamarca José Jalil Colomé

Ana Belén Silva

Vicente Martín Pisello