Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Catamarca

Nueve listas competirán por tres bancas en juego en la provincia del norte, en un escenario atravesado por la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, con otras fuerzas buscando posicionarse.

Como en todo el país

Como en todo el país, la Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran la principal disputa política en la provincia.

La provincia de Catamarca renovará este año tres escaños en la Cámara de Diputados, y ya quedaron definidas las boletas que se medirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total, son nueve listas oficializadas por la Cámara Nacional Electoral, lo que anticipa una competencia intensa entre oficialismo, oposición y fuerzas emergentes.

En este turno electoral, el protagonismo se concentra en las dos coaliciones nacionales con mayor alcance: La Libertad Avanza (LLA), que desembarca en alianza con sectores del PRO, y el peronismo reunificado bajo la marca Fuerza Patria. Ambas buscan consolidarse como polos antagónicos en la provincia, de cara a la disputa nacional y con la mira puesta en las presidenciales de 2027.

El escenario catamarqueño refleja la lógica nacional: mientras el oficialismo libertario busca expandir su base en el Congreso para avanzar con su programa de reformas, el justicialismo apuesta a la unidad como estrategia de supervivencia. El resto de los espacios, desde la izquierda hasta partidos provinciales, intentarán capitalizar el descontento y asegurarse representación en la Cámara baja.

Nueve listas competirán en Catamarca por las tres bancas en juego en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza

  • Carlos Adrián Nicolás Brizuela

  • Myrian del Valle Juárez

  • Iván Rodolfo López

Fuerza Patria

  • Fernando Monguillot

  • Claudia Palladino

  • Alberto Natella

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

  • Alejandra Figueroa

  • Ariel Antonio López

  • Yanina Noelia Yapura

Frente Patriota Federal

  • José Alberto Furque

  • Ana Beatriz Monllau

  • Julio César Didb

Hacemos Renacer Catamarca

  • Víctor Javier Quinteros

  • Ana Isabel Reynoso

  • Héctor Pascual Cangi

Movimiento de Integración y Desarrollo

  • Fernando Baigorri

  • Daniela Cruz

  • Pablo Vega

Política Obrera

  • Lucía Camila Coronel

  • Humberto Arturo Galíndez

  • Rocío Milagros Córdoba

Primero Catamarca

  • José Jalil Colomé

  • Mariana Valeria Monllau Grima

  • Juan Guillermo Dre

Fernando Monguillot encabeza la lista de Fuerza Patria, acompañado por Claudia Palladino y Alberto Natella, en la propuesta peronista unificada de la provincia.

Somos Provincias Unidas – Catamarca

  • Fernando Augusto Navarro

  • Ana Belén Silva

  • Vicente Martín Pisello

