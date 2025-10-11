Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Catamarca

La provincia de Catamarca renovará este año tres escaños en la Cámara de Diputados, y ya quedaron definidas las boletas que se medirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total, son nueve listas oficializadas por la Cámara Nacional Electoral, lo que anticipa una competencia intensa entre oficialismo, oposición y fuerzas emergentes.
En este turno electoral, el protagonismo se concentra en las dos coaliciones nacionales con mayor alcance: La Libertad Avanza (LLA), que desembarca en alianza con sectores del PRO, y el peronismo reunificado bajo la marca Fuerza Patria. Ambas buscan consolidarse como polos antagónicos en la provincia, de cara a la disputa nacional y con la mira puesta en las presidenciales de 2027.
El escenario catamarqueño refleja la lógica nacional: mientras el oficialismo libertario busca expandir su base en el Congreso para avanzar con su programa de reformas, el justicialismo apuesta a la unidad como estrategia de supervivencia. El resto de los espacios, desde la izquierda hasta partidos provinciales, intentarán capitalizar el descontento y asegurarse representación en la Cámara baja.
Fuerza Patria
Fernando Monguillot
Claudia Palladino
Alberto Natella
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
Alejandra Figueroa
Ariel Antonio López
Yanina Noelia Yapura
Frente Patriota Federal
José Alberto Furque
Ana Beatriz Monllau
Julio César Didb
Hacemos Renacer Catamarca
Víctor Javier Quinteros
Ana Isabel Reynoso
Héctor Pascual Cangi
Movimiento de Integración y Desarrollo
Fernando Baigorri
Daniela Cruz
Pablo Vega
Política Obrera
Lucía Camila Coronel
Humberto Arturo Galíndez
Rocío Milagros Córdoba
Fernando Monguillot encabeza la lista de Fuerza Patria, acompañado por Claudia Palladino y Alberto Natella, en la propuesta peronista unificada de la provincia.
Somos Provincias Unidas – Catamarca
Fernando Augusto Navarro
Ana Belén Silva
Vicente Martín Pisello