Programa Hogar de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el 21 de octubre de 2025 será una fecha clave para el Programa Hogar, ya que ese día concluye el cronograma de pagos del subsidio a la garrafa social.
Este mes, el organismo previsional abona además los retroactivos acumulados desde marzo, tras varios meses sin acreditaciones. El beneficio, destinado a familias sin conexión a la red de gas natural, busca aliviar el impacto del costo energético en los hogares más vulnerables del país.
El subsidio está dirigido a familias sin conexión a la red de gas natural ni acceso a la Tarifa Social de Gas. Pueden solicitarlo tanto trabajadores informales como monotributistas de categorías bajas, jubilados, pensionados o beneficiarios de programas sociales.
El trámite puede hacerse en Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección “Programas y beneficios”. También puede gestionarse de manera presencial en las oficinas del organismo con turno previo.
Para acceder al beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar los $644.000, equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles. Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite asciende a $966.000. Además, ningún integrante del grupo puede tener un medidor de gas a su nombre. Anses valida los datos de manera automática con los registros del sistema energético nacional, evitando la presentación de documentación adicional.
El valor promedio del subsidio sigue en $1.778 por garrafa, según la Resolución 11/2024 de la Secretaría de Energía. El monto varía según la jurisdicción: Buenos Aires ($1.539), Córdoba ($1.773), Misiones ($2.246) o Santiago del Estero ($2.245), entre otras.
Por otro lado, si bien el pago de octubre incluye los retroactivos desde marzo, los valores del Programa Hogar permanecen desactualizados debido a la liberación del precio de las garrafas, que dejó de estar vinculado al subsidio estatal.
El cronograma de cobros quedó organizado según la terminación del DNI:
Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.
Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1 y 2.
Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 3.
Martes 14 de octubre: DNI terminados en 4.
Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 5.
Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6.
Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 7.
Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 8.
Martes 21 de octubre: DNI terminados en 9.