11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

El futbolista se perderá el partido ante Puerto Rico de la semana que viene, tras haber sido diagnosticado con una "sinovitis en su rodilla derecha".

Por
El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.

El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.

Redes sociales

Después de la victoria por 1-0 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami con gol de Giovani Lo Celso, el entrendor Lionel Scaloni recibió una mala noticia que tiene que ver con una nueva baja en su equipo.

El Racing de Estrasburgo pagó 20 millones de dólares por su ficha y le firmó contrato hasta 2030.
Te puede interesar:

River no le dio lugar, costó millones y ahora es un goleador que brilla en Europa: ¿llegará a la Selección?

Mientras el DT espera poder contar con Lionel Messi, quien podría reaparecer ante Puerto Rico el próximo martes, este sábado se confirmó una nueva lesión en la delegación: Enzo Fernández fue desafectado por una molestia física.

El mediocampista de Chelsea, que fue titular ante la Vinotinto y disputó 78 minutos, sufre una sinovitis en la rodilla derecha, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un parte médico oficial. La decisión de marginarlo busca evitar complicaciones, y el jugador regresará a Londres para continuar con su recuperación junto con su club.

Esta baja se suma a la de Franco Mastantuono, anunciada el viernes en redes sociales, y también a la de Marcos Acuña, que llegaba lesionado tras el partido con Rosario Central. Las lesiones se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el DT: este año tuvo que dejar afuera a citados habituales como Exequiel Palacios, por un problema miotendinoso en el aductor derecho y a Facundo Medina por una esguince de tobillo derecho.

Y una de las últimas lesiones que resonaron dentro del plantel albiceleste fue la de Thiago Almada, que se había erigido como una pieza clave en el armado de la Selección. El ex-Vélez sufrió una lesión muscular en la pierna derecha.

Franco Mastantuono
Mastantuono se perdió el partido vs. Venezuela.

Mastantuono se perdió el partido vs. Venezuela.

Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Russo, en el amistoso frente a Venezuela

El mundo del fútbol le sigue rindiendo homenaje a Miguel Ángel Russo, tras su fallecimiento a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, y la Selección argentina no fue la excepción. En la previa del amistoso con Venezuela, en el Hard Rock Stadium, en Miami, se realizó un minuto de silencio que conmovió a todos.

Con un brazelete negro en el brazo, y el respeto por uno de los entrenadores argentinos más importantes del Siglo XXI, la Albiceleste recordó a Russo en la antesala de un nuevo amistoso internacional de cara al Mundial 2026. Con una imagen del exentrenador, la jueza Tori Penso sonó el silbato y los 22 futbolistas y la terna arbitral parados en el círculo central recordaron a Miguelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1976805821955948754&partner=&hide_thread=false

Justamente el homenaje se realizó en el Hard Rock Stadium, uno de los últimos escenarios donde Russo fue feliz. Allí, dirigió dos encuentros del Mundial de Clubes 2025, donde le sacó un empate al Benfica (2-2) de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, y casi alcanza la hazaña frente a Bayern Münich (1-2).

Russo fue un hombre de Selección que estuvo muy cerca de jugar el Mundial de México 86. Luego de ganar el Metropolitano 1982 y el Nacional '83 con Estudiantes, Miguel Ángel Russo tuvo su convocatoria a la Albiceleste de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto), pero el Doctor lo dejó a último momento fuera de la lista de convocados a la cita mundialista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina sueña con dar un paso más en el Mundial Sub 20.

Mundial Sub 20: la Selección argentina busca pasar a la semifinal ante México

La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.

Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Miguel Ángel Russo

Lo Celso grita con alma y vida el único gol del partido.
play

Sin Messi, la Selección argentina cumplió y superó a Venezuela por 1-0 en Miami

La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

Lautaro Martínez, titular en la Selección.

Con Messi en duda, la Selección argentina enfrenta a Venezuela

Después de salir campeón del mundo, este futbolista no pudo remontar su carrera.

De ser campeón del mundo con la Selección argentina a trabajar en un parque automotor: la historia que pocos pueden creer

Rating Cero

Justamente, en octubre de este año se estrenó una película estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantener a los espectadores al borde del asiento
play

Esta película de terror psicológico llegó a lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

Ricky Montaner y Stefi Roitman están atravesando un mal momento personal.

Una de las parejas más queridas del espectáculo reconoció que está en crisis

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

últimas noticias

San Luis renovará su representación: Tres bancas estarán en disputa en las Elecciones 2025, con una contienda que combina oficialismo, oposición e izquierda.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Luis

Hace 10 minutos
Como en todo el país, la Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran la principal disputa política en la provincia.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Catamarca

Hace 12 minutos
La joven tiene riesgo de perder uno de sus ojos.

Operaron en el Garrahan a la alumna herida en la explosión de un experimento en Pergamino

Hace 21 minutos
Conocé los pasos a seguir.

Última oportunidad para sacar la ciudadanía española: se termina la Ley de Nietos

Hace 28 minutos
El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.

Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

Hace 38 minutos