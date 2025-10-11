Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

El futbolista se perderá el partido ante Puerto Rico de la semana que viene, tras haber sido diagnosticado con una "sinovitis en su rodilla derecha".

Después de la victoria por 1-0 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami con gol de Giovani Lo Celso, el entrendor Lionel Scaloni recibió una mala noticia que tiene que ver con una nueva baja en su equipo.

Mientras el DT espera poder contar con Lionel Messi , quien podría reaparecer ante Puerto Rico el próximo martes, este sábado se confirmó una nueva lesión en la delegación: Enzo Fernández fue desafectado por una molestia física.

El mediocampista de Chelsea , que fue titular ante la Vinotinto y disputó 78 minutos, sufre una sinovitis en la rodilla derecha , según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un parte médico oficial. La decisión de marginarlo busca evitar complicaciones, y el jugador regresará a Londres para continuar con su recuperación junto con su club.

Esta baja se suma a la de Franco Mastantuono, anunciada el viernes en redes sociales, y también a la de Marcos Acuña, que llegaba lesionado tras el partido con Rosario Central. Las lesiones se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el DT: este año tuvo que dejar afuera a citados habituales como Exequiel Palacios , por un problema miotendinoso en el aductor derecho y a Facundo Medina p or una esguince de tobillo derecho.

Y una de las últimas lesiones que resonaron dentro del plantel albiceleste fue la de Thiago Almada, que se había erigido como una pieza clave en el armado de la Selección. El ex-Vélez sufrió una lesión muscular en la pierna derecha.

El mundo del fútbol le sigue rindiendo homenaje a Miguel Ángel Russo, tras su fallecimiento a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, y la Selección argentina no fue la excepción. En la previa del amistoso con Venezuela, en el Hard Rock Stadium, en Miami, se realizó un minuto de silencio que conmovió a todos.

Con un brazelete negro en el brazo, y el respeto por uno de los entrenadores argentinos más importantes del Siglo XXI, la Albiceleste recordó a Russo en la antesala de un nuevo amistoso internacional de cara al Mundial 2026. Con una imagen del exentrenador, la jueza Tori Penso sonó el silbato y los 22 futbolistas y la terna arbitral parados en el círculo central recordaron a Miguelo.

Justamente el homenaje se realizó en el Hard Rock Stadium, uno de los últimos escenarios donde Russo fue feliz. Allí, dirigió dos encuentros del Mundial de Clubes 2025, donde le sacó un empate al Benfica (2-2) de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, y casi alcanza la hazaña frente a Bayern Münich (1-2).

Russo fue un hombre de Selección que estuvo muy cerca de jugar el Mundial de México 86. Luego de ganar el Metropolitano 1982 y el Nacional '83 con Estudiantes, Miguel Ángel Russo tuvo su convocatoria a la Albiceleste de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto), pero el Doctor lo dejó a último momento fuera de la lista de convocados a la cita mundialista.