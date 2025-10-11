ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de octubre 2025 tras el fin de semana largo La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las nuevas fechas de cobro para jubilaciones, asignaciones y prestaciones sociales que se acreditarán luego del fin de semana largo. Por







La Anses retoma los pagos desde el 13 de octubre tras el fin de semana largo. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará el lunes 13 de octubre de 2025 el calendario de pagos de todas sus prestaciones, luego del fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El organismo previsional aplicó una suba del 1,87% en los haberes y beneficios sociales, conforme al índice de inflación de agosto. A continuación, las fechas actualizadas de cobro de cada prestación.

Anses - Jubilación Las jubilaciones mínimas y asignaciones reciben un aumento del 1,87% en octubre. Pexels

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 La Asignación Universal por Hijo (AUH) continúa con sus valores actualizados tras el incremento del 1,87% aplicado este mes. Los titulares reciben $93.780 por hijo y $305.470 por hijo con discapacidad. En ambos casos, Anses retiene el 20% del monto hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica la escolaridad y los controles sanitarios.

ANSES: cuándo cobro tras el feriado largo de octubre 2025 A continuación, el detalle de las prestaciones que se pagan desde el 13 de octubre en adelante:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre. Asignación por Embarazo DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 21 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre. Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de octubre. Anses - Jubilación Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Freepik Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.