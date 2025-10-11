11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de octubre 2025 tras el fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las nuevas fechas de cobro para jubilaciones, asignaciones y prestaciones sociales que se acreditarán luego del fin de semana largo.

Por
La Anses retoma los pagos desde el 13 de octubre tras el fin de semana largo.

La Anses retoma los pagos desde el 13 de octubre tras el fin de semana largo.

Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará el lunes 13 de octubre de 2025 el calendario de pagos de todas sus prestaciones, luego del fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El organismo previsional aplicó una suba del 1,87% en los haberes y beneficios sociales, conforme al índice de inflación de agosto. A continuación, las fechas actualizadas de cobro de cada prestación.

Tras el fin de semana largo, los pagos continúan desde el 13 de octubre según terminación de DNI.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cómo sigue el calendario de pagos tras el fin de semana largo de octubre 2025

Anses - Jubilación
Las jubilaciones mínimas y asignaciones reciben un aumento del 1,87% en octubre.

Las jubilaciones mínimas y asignaciones reciben un aumento del 1,87% en octubre.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) continúa con sus valores actualizados tras el incremento del 1,87% aplicado este mes. Los titulares reciben $93.780 por hijo y $305.470 por hijo con discapacidad. En ambos casos, Anses retiene el 20% del monto hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica la escolaridad y los controles sanitarios.

ANSES: cuándo cobro tras el feriado largo de octubre 2025

A continuación, el detalle de las prestaciones que se pagan desde el 13 de octubre en adelante:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de octubre.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre.

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de octubre.

Anses - Jubilación
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Programa Hogar subsidia la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas natural.

Es una prestación de ANSES que alcanza a muchas personas: estará disponible en octubre y pocos lo saben

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin conexión a la red de gas natural.

Programa Hogar de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin acceso a la red de gas natural.

Requisitos y topes de ingresos para cobrar el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

La AUH se actualiza cada mes.

Bono de $70.000 de ANSES: ¿puede acceder la AUH en octubre 2025?

Anses difundió las fechas de cobro del mes de octubre del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Anses difundió la lista de supermercados ofrece una serie de reintegros.

Jubilados de ANSES: en qué supermercados ofrecen reintegros en octubre 2025

Rating Cero

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

últimas noticias

play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 10 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 14 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 16 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 17 minutos
Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Hace 21 minutos