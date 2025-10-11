ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de octubre 2025 tras el fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará el lunes 13 de octubre de 2025 el calendario de pagos de todas sus prestaciones, luego del fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El organismo previsional aplicó una suba del 1,87% en los haberes y beneficios sociales, conforme al índice de inflación de agosto. A continuación, las fechas actualizadas de cobro de cada prestación.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) continúa con sus valores actualizados tras el incremento del 1,87% aplicado este mes. Los titulares reciben $93.780 por hijo y $305.470 por hijo con discapacidad. En ambos casos, Anses retiene el 20% del monto hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica la escolaridad y los controles sanitarios.
ANSES: cuándo cobro tras el feriado largo de octubre 2025
A continuación, el detalle de las prestaciones que se pagan desde el 13 de octubre en adelante: