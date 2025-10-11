Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Luis

San Luis se prepara para definir su representación en la Cámara de Diputados, con la renovación de tres bancas en juego. La elección, programada para el 26 de octubre, mostrará la influencia de los referentes nacionales sobre los distintos frentes provinciales, mientras cada alianza presentó sus nóminas con titulares y suplentes dentro de los plazos establecidos por la justicia electoral.
El cierre de inscripción este domingo a la medianoche dejó en evidencia la diversidad de opciones políticas que buscarán captar la atención del electorado local. El escenario combina espacios vinculados al oficialismo, la oposición y la izquierda, en un contexto de campañas que se extenderán hasta dos días antes de los comicios, generando un panorama competitivo y dinámico.
La contienda provincial no solo definirá a los nuevos diputados de San Luis, sino que también formará parte de un proceso nacional más amplio, con 127 bancas de la Cámara baja y 24 del Senado en disputa. Esta elección refleja la interacción entre fuerzas emergentes y aquellas con trayectoria consolidada, lo que configura un mapa electoral con variadas estrategias y protagonismos.
La Libertad Avanza
Alianza provincial vinculada a Javier Milei, integrada también por el Movimiento de Acción Vecinal y el Partido Demócrata.
- Titulares:
- Mónica Becerra
- Carlos Almena
- Dalma Guinda
- Suplentes:
- Alberto Arancibia Rodríguez
- Natalia Suárez Arias
- Elías Quevedo
Fuerza Patria San Luis
Lista del Justicialismo que competirá con:
- Titulares:
- Daniel González Espíndola
- Ana Laura Ferrarotti
- Pablo Patiño
- Suplentes:
- Daniela Serrano
- Diego Costa
- Claudia San Martín
Frente Justicialista
Otra lista del peronismo en la provincia:
- Titulares:
- Jorge “Gato” Fernández
- Gloria Petrino
- José Farías
- Suplentes:
- Blanca “Beby” Pereyra
- Sergio Tamayo
- Julia Ponce
Provincias Unidas
Frente vinculado a Juan Carlos Schiaretti:
- Titulares:
- Andrés Vallone
- María Stella
- Joaquín Mansilla
- Suplentes:
- Mariana Methol
- Kevin Videla
- Marta Moschella
FIT - U
Espacio de izquierda Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U):
- Titulares:
- Johana Gómez
- Iván Amado
- Luciana Miaki Linkopp
- Suplentes:
- Lautaro Allassia
- Valeria Barrionuevo
- Manuel Rial
MAS
Movimiento al Socialismo (MAS):
- Titulares:
- Ítalo Gallardo
- Nilda Abregu
- Sebastián Pinela
- Suplentes:
- Elma Gatica
- Mariano Tarifa
- Ana Villegas
Elecciones legislativas provincia de buenos aires 2025
Campañas en marcha: Hasta dos días antes de las Elecciones 2025, los distintos frentes provinciales intensificarán sus estrategias para captar votantes en San Luis.
Mariano Fuchila
Con la inscripción cerrada y las listas definidas, San Luis se encamina a una contienda marcada por la diversidad de opciones políticas, donde cada alianza buscará consolidar su representación y trasladar el impacto de los referentes nacionales al escenario local. La combinación de partidos tradicionales y fuerzas emergentes promete un proceso electoral con múltiples estrategias y una competencia intensa hasta el día de los comicios.