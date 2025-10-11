Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Luis Tras el cierre de inscripciones, se conocieron las listas que competirán en la provincia para ocupar tres bancas en el Congreso nacional. Por







San Luis renovará su representación: Tres bancas estarán en disputa en las Elecciones 2025, con una contienda que combina oficialismo, oposición e izquierda.

San Luis se prepara para definir su representación en la Cámara de Diputados, con la renovación de tres bancas en juego. La elección, programada para el 26 de octubre, mostrará la influencia de los referentes nacionales sobre los distintos frentes provinciales, mientras cada alianza presentó sus nóminas con titulares y suplentes dentro de los plazos establecidos por la justicia electoral.

El cierre de inscripción este domingo a la medianoche dejó en evidencia la diversidad de opciones políticas que buscarán captar la atención del electorado local. El escenario combina espacios vinculados al oficialismo, la oposición y la izquierda, en un contexto de campañas que se extenderán hasta dos días antes de los comicios, generando un panorama competitivo y dinámico.

La contienda provincial no solo definirá a los nuevos diputados de San Luis, sino que también formará parte de un proceso nacional más amplio, con 127 bancas de la Cámara baja y 24 del Senado en disputa. Esta elección refleja la interacción entre fuerzas emergentes y aquellas con trayectoria consolidada, lo que configura un mapa electoral con variadas estrategias y protagonismos.

elecciones san luis Diversidad de candidatos: Las Elecciones 2025 en San Luis mostrarán listas provinciales alineadas con referentes nacionales y espacios emergentes.

La Libertad Avanza Alianza provincial vinculada a Javier Milei, integrada también por el Movimiento de Acción Vecinal y el Partido Demócrata.