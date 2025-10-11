AUH de ANSES: cómo sigue el calendario de pagos tras el fin de semana largo de octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará esta semana el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego del fin de semana largo de octubre. Los titulares cuyos DNI terminan en 3 serán los próximos en cobrar, de acuerdo con el cronograma oficial. El organismo previsional aplica este mes un aumento del 1,87%, ajustado por la inflación de agosto, lo que actualiza los valores de las prestaciones sociales.
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder
La AUH está destinada a madres, padres o titulares que conviven con menores de hasta 18 años y que no perciben otro tipo de asignación familiar. Actualmente, este programa alcanza a más de 2 millones de familias y garantiza ingresos a cerca de 4 millones de niños y adolescentes en todo el país.
El beneficio también incluye la Asignación por Embarazo (AUE), orientada a personas gestantes sin empleo formal. Para cobrar el 20% retenido del haber anual, es obligatorio presentar la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar y los controles médicos de los menores.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
Con el aumento del 1,87%, los nuevos montos son los siguientes:
-
Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.
-
AUH por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.
-
Asignación por Embarazo: $93.786,90.
La Anses recordó que el 20% del pago se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite puede completarse de manera digital en Mi Anses, dentro del apartado “Hijos”, generando, descargando y subiendo el formulario validado por las instituciones educativas o de salud.
ANSES AUH 2.png
En octubre las asignaciones suben un 1,87%, en línea con la inflación de agosto.
Freepik
AUH de ANSES: calendario de pagos de octubre 2025
El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:
-
DNI terminados en 3: 13 de octubre.
-
DNI terminados en 4: 14 de octubre.
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre.
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre.
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre.
-
DNI terminados en 8: 20 de octubre.
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Consulta de pagos”.