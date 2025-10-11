Una de las parejas más queridas del espectáculo reconoció que está en crisis La actriz y modelo admitió que se encuentra en una etapa de cambios y fuerte inestabilidad en su matrimonio. “Yo soy una persona muy libre, soy una persona muy independiente desde siempre", comentó.







Ricky Montaner y Stefi Roitman están atravesando un mal momento personal.

Después de semanas de rumores y teorías en redes, Stefi Roitman decidió contar su verdad. La actriz y modelo argentina confirmó que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner, aunque aclaró que no se trata de una ruptura, sino de un proceso personal que ambos están aprendiendo a transitar.

La revelación surgió desde la propia Stefi, quien abrió su corazón y habló sin filtros sobre los cambios que está viviendo. “En qué momento él iba a imaginar que yo le diría: ‘Mi amor, este año me voy a vivir a Madrid’. Fue una charla intensa. Le dije: ‘Necesito salir a comerme el mundo otra vez’. Lo estaba haciendo, sí, pero desde un lugar más cómodo”, admitió en diálogo con Tomátelo con vino.

Ricky Montaner Stefi Roitman Redes sociales

Igualmente, Roitman dejó en claro que no se trata de una crisis por falta de amor, sino de evolución. “Lo que construí con Ricky es una de las cosas que más orgullo me da. Es una relación con comunicación, respeto, admiración. Y eso es lo que mantiene vivo el vínculo. El amor está, pero también está la necesidad de dejar espacio para la individualidad, que es fundamental”, expresó.

Desde que se unió a la mediática familia Montaner, Stefi aprendió a convivir con la exposición y las críticas. Así lo vive: “Soy una persona muy libre e independiente desde siempre. Pero él me conoció en un contexto diferente. Esa libertad sigue ahí, nunca se fue; ahora simplemente estoy materializando lo que mi alma me pide”.

Además, la actriz destacó la importancia del apoyo de su pareja en este momento de búsqueda personal. “El acompañamiento de la persona que amás es clave. No todo tiene que ver con estar pegados todo el tiempo, sino con poder crecer juntos, aun cuando cada uno necesite su propio espacio”, señaló. Stefi Roitman Redes sociales Lejos de dramatizar, Stefi atraviesa este momento con madurez y autenticidad. Mientras encara nuevos desafíos profesionales en Europa, dejó claro que su vínculo con Ricky Montaner sigue basado en el respeto y el cariño mutuo. “No hay crisis que borre el amor, solo etapas que nos enseñan a elegirnos distinto”, dijo con una sonrisa.