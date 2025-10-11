11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Es una prestación de ANSES que alcanza a muchas personas: estará disponible en octubre y pocos lo saben

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles de un programa especial. Todo lo que hay que saber.

Por
El Programa Hogar subsidia la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas natural.

El Programa Hogar subsidia la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas natural.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el Programa Hogar continuará disponible durante octubre de 2025. Este beneficio económico, orientado a hogares sin conexión a la red de gas natural, cubre parte del costo de las garrafas de gas y busca garantizar el acceso a energía segura para cocinar y calefaccionar. El programa, poco conocido por muchos beneficiarios, es clave para familias de bajos recursos que enfrentan mayores gastos durante los meses fríos.

Tras el fin de semana largo, los pagos continúan desde el 13 de octubre según terminación de DNI.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cómo sigue el calendario de pagos tras el fin de semana largo de octubre 2025

Programa Hogar ANSES
Los ingresos máximos para acceder varían entre dos y tres salarios mínimos, con topes especiales en zonas frías.

Los ingresos máximos para acceder varían entre dos y tres salarios mínimos, con topes especiales en zonas frías.

Qué es el Programa Hogar de ANSES

El Programa Hogar es una asistencia mensual que permite a las familias adquirir garrafas de 10 kilos a un precio subsidiado. Está dirigido a hogares sin red de gas natural y también a instituciones de bien público, como comedores o centros comunitarios.

La medida busca mejorar las condiciones de vida en zonas donde la falta de infraestructura energética limita el acceso a servicios básicos. Quedan excluidos los usuarios con conexión a gas natural, salvo que acrediten una imposibilidad técnica o de uso mediante un certificado.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES

Pueden solicitar el subsidio los hogares cuyos ingresos no superen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Si el grupo familiar incluye una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres SMVM.

En provincias de zonas frías, como Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los topes se elevan hasta 2,8 SMVM y 4,2 SMVM cuando hay integrantes con discapacidad. Además, solo un titular por grupo familiar puede recibir el subsidio, y la falta de cobro por tres meses consecutivos implica la suspensión automática del beneficio.

Monto del Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

El monto varía según la provincia, el número de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses fríos, el valor se incrementa para compensar el mayor consumo energético. En promedio, la ayuda cubre entre el 50% y el 70% del precio de la garrafa, con montos que oscilan entre $1.500 y $2.500 por unidad. Además, los hogares pueden acceder a bonificaciones adicionales si tienen más de cinco integrantes o residen en localidades catalogadas como zonas frías, según lo establecido por la Ley 27.637.

Programa Hogar de ANSES: cómo chequear si puedo acceder

Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el pago del subsidio ingresando a Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultando la sección “Mis Cobros”.

Hogar Anses
El subsidio cubre hasta el 70% del valor de la garrafa y se consulta desde la web o app de Mi Anses.

El subsidio cubre hasta el 70% del valor de la garrafa y se consulta desde la web o app de Mi Anses.

También pueden comunicarse al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. En caso de suspensión del beneficio, los usuarios deben revisar que los datos familiares y de domicilio estén actualizados para evitar demoras en la acreditación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Anses retoma los pagos desde el 13 de octubre tras el fin de semana largo.

ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de octubre 2025 tras el fin de semana largo

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin conexión a la red de gas natural.

Programa Hogar de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin acceso a la red de gas natural.

Requisitos y topes de ingresos para cobrar el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

La AUH se actualiza cada mes.

Bono de $70.000 de ANSES: ¿puede acceder la AUH en octubre 2025?

Anses difundió las fechas de cobro del mes de octubre del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Anses difundió la lista de supermercados ofrece una serie de reintegros.

Jubilados de ANSES: en qué supermercados ofrecen reintegros en octubre 2025

Rating Cero

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

últimas noticias

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Hace 6 minutos
play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 13 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 17 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 19 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 20 minutos