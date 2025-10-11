Es una prestación de ANSES que alcanza a muchas personas: estará disponible en octubre y pocos lo saben

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles de un programa especial. Todo lo que hay que saber.

El Programa Hogar subsidia la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas natural.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el Programa Hogar continuará disponible durante octubre de 2025 . Este beneficio económico, orientado a hogares sin conexión a la red de gas natural, cubre parte del costo de las garrafas de gas y busca garantizar el acceso a energía segura para cocinar y calefaccionar . El programa, poco conocido por muchos beneficiarios, es clave para familias de bajos recursos que enfrentan mayores gastos durante los meses fríos.

El Programa Hogar es una asistencia mensual que permite a las familias adquirir garrafas de 10 kilos a un precio subsidiado . Está dirigido a hogares sin red de gas natural y también a instituciones de bien público , como comedores o centros comunitarios.

La medida busca mejorar las condiciones de vida en zonas donde la falta de infraestructura energética limita el acceso a servicios básicos. Quedan excluidos los usuarios con conexión a gas natural , salvo que acrediten una imposibilidad técnica o de uso mediante un certificado .

Pueden solicitar el subsidio los hogares cuyos ingresos no superen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Si el grupo familiar incluye una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres SMVM .

En provincias de zonas frías, como Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los topes se elevan hasta 2,8 SMVM y 4,2 SMVM cuando hay integrantes con discapacidad. Además, solo un titular por grupo familiar puede recibir el subsidio, y la falta de cobro por tres meses consecutivos implica la suspensión automática del beneficio.

Monto del Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

El monto varía según la provincia, el número de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses fríos, el valor se incrementa para compensar el mayor consumo energético. En promedio, la ayuda cubre entre el 50% y el 70% del precio de la garrafa, con montos que oscilan entre $1.500 y $2.500 por unidad. Además, los hogares pueden acceder a bonificaciones adicionales si tienen más de cinco integrantes o residen en localidades catalogadas como zonas frías, según lo establecido por la Ley 27.637.

Programa Hogar de ANSES: cómo chequear si puedo acceder

Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el pago del subsidio ingresando a Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultando la sección “Mis Cobros”.

Hogar Anses El subsidio cubre hasta el 70% del valor de la garrafa y se consulta desde la web o app de Mi Anses. ANSES

También pueden comunicarse al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. En caso de suspensión del beneficio, los usuarios deben revisar que los datos familiares y de domicilio estén actualizados para evitar demoras en la acreditación.