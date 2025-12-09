9 de diciembre de 2025 Inicio
Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

En medio de la incertidumbre sobre su presencia en la entrega del Nobel de la Paz, el Instituto encargado de la ceremonia aseguró que desconoce su paradero.

La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro

La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa que estaba prevista para este martes con la última ganadora del Premio Nobel de la Paz, la venezolana Corina Machado, antes de la ceremonia de entrega de los galardones que se realizará mañana en Oslo, capital de Noruega. La decisión se tomó en torno a las dudas de la presencia y el paradero de la política opositora al régimen de Nicolás Maduro.

"Sé que ella quiere venir y que está en camino, pero eso es todo lo que sé", admitió Kristian Berg Harpviken, director del instituto Nobel y secretario permanente del comité de premios ante la incertidumbre si la venezolana se presentará en Oslo para recibir el reconocimiento por la paz que ha sido cuestionado internacionalmente, ya que Machado pidió en reiteradas ocasiones la intervención militar de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Maduro.

En 2023, el gobierno de Maduro inhabilitó por quince años a Machado a ocupar cargos públicos. Además, hace una década que sobre ella pesa una restricción para salir del país y hace un año que se volcó a la clandestinidad. Esto último sucedió después de las anteriores elecciones presidenciales en las que la oposición aseguró que fueron ganadas por Edmundo González, el candidato que contaba con el respaldo de Machado, y se denunciara que hubo fraude por parte del oficialismo.

Ante la situación de clandestinidad de Machado, la restricción de su salida del país y el aislamiento aéreo de Venezuela por las tensiones en aumento con Estados Unidos, Oslo está envuelta de la incertidumbre por las dudas si la opositora a Maduro finalmente se presentará a recibir el Nobel de la Paz, el diploma de reconocimiento y el premio económico de u$s1.2 millones.

No solamente se desconoce si Machado asistirá a la ceremonia de premios. Además, el Instituto Nobel aseguró que no se sabe cuál es su paradero actual. "Nos aseguraremos de que sea una ceremonia digna que reconozca al galardonado de este año, poniendo de relieve la situación en Venezuela y la importancia que tiene la democracia para la paz", sostuvo a la emisora pública de Noruega NRK.

La ceremonia de entrega de premios se realizará este miércoles a las 13 horas local, en el Ayuntamiento de Oslo. Allí, estarán presentes el Rey Harald, la Reina Sonia y varios mandatarios latinoamericanos alineados con la oposición a Maduro en Venezuela. Entre ellos, el presidente argentino Javier Milei, su par ecuatoriano, Daniel Noboa, y el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

