28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ahora podés pagar sin contacto con Cuenta DNI: qué debés saber y cómo aprovecharlo

Banco Provincia sigue innovando: las personas usuarias de la aplicación pueden abonar sin contacto con la billetera digital y disfrutar de nuevos beneficios.

Por
Todas las promos se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles dentro de sus respectivos períodos de vigencia

Todas las promos se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles dentro de sus respectivos períodos de vigencia, para que las personas usuarias tengan comodidad, seguridad y ahorro cada vez que pagan sin contacto. 

  • Banco Provincia sigue innovando: las personas usuarias de Cuenta DNI pueden pagar sin contacto con la billetera digital y disfrutar de nuevos beneficios.
  • Activá la opción NFC en tu celular y disfrutá de una forma más rápida y segura de realizar compras en comercios adheridos y obtener beneficios. Seguí el paso a paso.
  • Esta nueva herramienta tecnológica brinda comodidad, seguridad y rapidez en cada operación. Descubrí esta forma innovadora de pagar y aprovechá todos los beneficios que Cuenta DNI tiene para vos.
  • Gracias a la tecnología NFC, el celular se convierte en un medio de pago, sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas. Activarlo es muy fácil y lleva solo unos minutos.

Banco Provincia sigue innovando: las personas usuarias de Cuenta DNI pueden pagar sin contacto con la billetera digital y disfrutar de nuevos beneficios. En esta primera etapa, la nueva funcionalidad está disponible solo para tarjetas Visa y dispositivos con sistema Android. Activá la opción NFC en tu celular y disfrutá de una forma más rápida y segura de realizar compras en comercios adheridos y obtener beneficios. Seguí el paso a paso.

Las condiciones que ofrecen los bancos varían según el canal utilizado.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.080.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Una vez activada la función, pagar es igual de simple. Desde la pantalla principal de la app, es necesario tocar el botón Pagar con NFC, acercar el celular al lector del comercio y realizar el pago con la tarjeta predeterminada. Si es la primera vez que se utiliza esta modalidad, se debe elegir Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.

Esta nueva herramienta tecnológica brinda comodidad, seguridad y rapidez en cada operación. Descubrí esta forma innovadora de pagar y aprovechá todos los beneficios que Cuenta DNI tiene para vos.

Cómo es la opción para pagar sin contacto con Cuenta DNI

La banca pública bonaerense continúa innovando en materia tecnológica: ahora incorporó una nueva funcionalidad en su billetera digital Cuenta DNI para que sus más de 10 millones de personas usuarias puedan pagar en comercios de manera rápida, segura y sin contacto. Además, podrán aprovechar los descuentos que ofrece Visa en pagos sin contacto y las promociones de Banco Provincia con tarjetas.

Gracias a la tecnología NFC, el celular se convierte en un medio de pago, sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas. Activarlo es muy fácil y lleva solo unos minutos.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • 100% de reintegro, todos los días, en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando sin contacto (NFC) desde el celular y usando tarjetas Visa Débito emitidas por la entidad. Tope mensual de $10.000 por tarjeta.
  • 30% de descuento en Coto todos los jueves, sin tope, abonando sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC; el descuento se aplica automáticamente en la caja.
  • 10% de reintegro en los comercios gastronómicos del Movistar Arena, con un tope de $5.000 por tarjeta por mes.
  • 20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino en Starbucks pagando con Visa sin contacto desde el celu.

Todas las promos se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles dentro de sus respectivos períodos de vigencia, para que las personas usuarias tengan comodidad, seguridad y ahorro cada vez que pagan sin contacto.

Para comenzar a disfrutar de todos estos beneficios es necesario tener la última versión de la aplicación instalada en los dispositivos.

cuenta dni
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 La elección del canal influye en el resultado final.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.250.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Nuevas promociones para Cuenta DNI.

Cómo podés pagar el transporte con Cuenta DNI a partir de marzo 2026

Las alternativas digitales, al presentar tasas levemente superiores, muestran un comportamiento más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Una herramienta útil para administrar gastos y obtener reintegros.

Qué promoción podés aprovechar de Cuenta DNI antes de que termine marzo 2026

Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.050.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Promoción de Cuenta DNI en el final de marzo 2026.

Descuento en heladerías y cafeterías con Cuenta DNI: así podés obtener un reintegro de hasta $15.000

Rating Cero

Hay algo en esta historia que resuena de forma especial para un público hispanohablante. La situación de Orn —competente, responsable, traicionada por las instituciones que prometían protegerla y obligada a construir su propia justicia al margen de la ley.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La línea roja, la película tailandesa a pura venganza que llegó a la plataforma

La pareja de Emilia Mernes y Duki se ve afectada por información que circula en las redes.

Tras el escándalo con Tini Stoessel, Emilia Mernes suma una nueva polémica con Duki: "Cortocircuito"

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 
play

Esta comedia española con toques de drama llegó a Netflix y promete engancharte: cómo se llama

La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años.

Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

últimas noticias

Coudet sumó un defensor.

Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

Hace 13 minutos
El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana, hora de ingreso de los estudiantes. 

Un estudiante apuñaló a una profesora en Italia: transmitió en vivo el ataque por redes sociales

Hace 26 minutos
Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 

Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de EEUU

Hace 38 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo

Hace 40 minutos
Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.

Estos destinos del sur argentino fueron reconocidos por ser hospitalarios con sus visitantes: dónde están

Hace 1 hora