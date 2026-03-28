Ahora podés pagar sin contacto con Cuenta DNI: qué debés saber y cómo aprovecharlo Banco Provincia sigue innovando: las personas usuarias de la aplicación pueden abonar sin contacto con la billetera digital y disfrutar de nuevos beneficios. Por + Seguir en







Todas las promos se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles dentro de sus respectivos períodos de vigencia, para que las personas usuarias tengan comodidad, seguridad y ahorro cada vez que pagan sin contacto.

Banco Provincia sigue innovando: las personas usuarias de Cuenta DNI pueden pagar sin contacto con la billetera digital y disfrutar de nuevos beneficios.

Activá la opción NFC en tu celular y disfrutá de una forma más rápida y segura de realizar compras en comercios adheridos y obtener beneficios. Seguí el paso a paso.

Esta nueva herramienta tecnológica brinda comodidad, seguridad y rapidez en cada operación. Descubrí esta forma innovadora de pagar y aprovechá todos los beneficios que Cuenta DNI tiene para vos.

Gracias a la tecnología NFC, el celular se convierte en un medio de pago, sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas. Activarlo es muy fácil y lleva solo unos minutos. Banco Provincia sigue innovando: las personas usuarias de Cuenta DNI pueden pagar sin contacto con la billetera digital y disfrutar de nuevos beneficios. En esta primera etapa, la nueva funcionalidad está disponible solo para tarjetas Visa y dispositivos con sistema Android. Activá la opción NFC en tu celular y disfrutá de una forma más rápida y segura de realizar compras en comercios adheridos y obtener beneficios. Seguí el paso a paso.

Una vez activada la función, pagar es igual de simple. Desde la pantalla principal de la app, es necesario tocar el botón Pagar con NFC, acercar el celular al lector del comercio y realizar el pago con la tarjeta predeterminada. Si es la primera vez que se utiliza esta modalidad, se debe elegir Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.

Esta nueva herramienta tecnológica brinda comodidad, seguridad y rapidez en cada operación. Descubrí esta forma innovadora de pagar y aprovechá todos los beneficios que Cuenta DNI tiene para vos.

Cómo es la opción para pagar sin contacto con Cuenta DNI La banca pública bonaerense continúa innovando en materia tecnológica: ahora incorporó una nueva funcionalidad en su billetera digital Cuenta DNI para que sus más de 10 millones de personas usuarias puedan pagar en comercios de manera rápida, segura y sin contacto. Además, podrán aprovechar los descuentos que ofrece Visa en pagos sin contacto y las promociones de Banco Provincia con tarjetas.

Gracias a la tecnología NFC, el celular se convierte en un medio de pago, sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas. Activarlo es muy fácil y lleva solo unos minutos.

cuenta DNI Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 100% de reintegro , todos los días, en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando sin contacto (NFC) desde el celular y usando tarjetas Visa Débito emitidas por la entidad. Tope mensual de $10.000 por tarjeta.

, todos los días, en el pagando sin contacto (NFC) desde el celular y usando tarjetas Visa Débito emitidas por la entidad. Tope mensual de $10.000 por tarjeta. 30% de descuento en Coto todos los jueves , sin tope, abonando sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC ; el descuento se aplica automáticamente en la caja.

, sin tope, abonando sin contacto con ; el descuento se aplica automáticamente en la caja. 10% de reintegro en los comercios gastronómicos del Movistar Arena , con un tope de $5.000 por tarjeta por mes.

, con un tope de $5.000 por tarjeta por mes. 20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino en Starbucks pagando con Visa sin contacto desde el celu. Todas las promos se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles dentro de sus respectivos períodos de vigencia, para que las personas usuarias tengan comodidad, seguridad y ahorro cada vez que pagan sin contacto. Para comenzar a disfrutar de todos estos beneficios es necesario tener la última versión de la aplicación instalada en los dispositivos. cuenta dni Cuenta DNI