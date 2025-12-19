19 de diciembre de 2025 Inicio
Estas son las jubilaciones de ANSES más altas de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los montos que cobrarán jubilados y pensionados a partir del primer mes del año, con un ajuste mensual atado a la inflación y la expectativa por un refuerzo adicional.

La actualización mensual por inflación impacta de lleno en los haberes previsionales.

  • El aumento de enero se calcula según la inflación de noviembre y alcanza a todas las prestaciones.
  • La jubilación máxima superará los dos millones de pesos con la actualización mensual.
  • El esquema busca que los haberes no pierdan frente al avance de los precios.
  • Sigue en análisis la continuidad del bono extraordinario para los ingresos más bajos.

Las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) más altas de enero 2026 ya tienen valores definidos y reflejan el impacto directo del nuevo aumento por movilidad. La entidad previsional aplicará un ajuste del 2,5%, en línea con la inflación registrada en noviembre, lo que eleva el tope de los haberes previsionales desde el primer mes del año.

La PUAM es una prestación destinada a adultos mayores que no lograron acceder a una jubilación contributiva.
Adultos mayores sin jubilación pueden acceder a $270.000 por mes con ANSES: de qué se trata

El tope jubilatorio supera los dos millones de pesos con el ajuste de enero.

De cuánto será el aumento a jubilados de ANSES en enero 2026

La actualización que regirá en enero responde al mecanismo mensual establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el dato difundido por el Indec para noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se traslada de manera automática a jubilaciones y pensiones.

Con esta suba, la jubilación máxima pasará a ubicarse en $2.351.141,84, convirtiéndose en el haber más alto que paga Anses al inicio de 2026. En paralelo, la jubilación mínima ascenderá a $349.401,58, mientras que otras prestaciones también registrarán mejoras: la PUAM llegará a $279.521,26, las PNC a $317.885,75 y la PBU quedará en $159.835,28.

El bono extraordinario sigue siendo clave para reforzar los ingresos más bajos.

El ajuste se da en un contexto de inflación acumulada del 27,9% en 2025 y una variación interanual del 31,4%, números que explican la necesidad de actualizaciones frecuentes para evitar el deterioro del poder de compra. Además, como viene ocurriendo en los últimos meses, el Gobierno evalúa además la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

