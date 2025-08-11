11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Acompañamiento Social de ANSES: chequeá si podés cobrar este beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden acceder a este pago.

Por
Anses informó quiénes pueden cobrar este beneficio.

Anses informó quiénes pueden cobrar este beneficio.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregaba el Programa Potenciar Trabajo, ahora conocido como Acompañamiento Social. El mismo busca mejorar la inclusión y las condiciones de vida de los hogares en situación vulnerable. Se llama así porque es una de las dos líneas de apoyo principales que reemplazaron al plan social, junto a Volver al Trabajo.

La jubilación mínima superó los $384.000 con el aumento y el refuerzo.
Te puede interesar:

ANSES: cuándo cobro la jubilación en agosto 2025, según mi número de DNI

Este mes ya se abonó, pero para los meses siguientes está dirigido a personas que enfrentan grandes dificultades para integrarse al mercado laboral, como hombres y mujeres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad; mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años y personas con discapacidad o familias en contextos críticos.

Acompañamiento Social ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó una nueva condición para los titulares de la prestación que sustituyó a Potenciar Trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó una nueva condición para los titulares de la prestación que sustituyó a Potenciar Trabajo.

Quiénes pueden acceder a Acompañamiento Social de ANSES

Este programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo; la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social; prestaciones económicas, habitacionales o de protección familiar otorgadas por el Estado; prestaciones alimentarias y el monotributo social o monotributo categoría A y B.

Además, podrán acceder al acompañamiento aquellos con trabajo en casas particulares; trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo; trabajo rural, temporario o estacional; trabajo contratado en el “Programa Puente de Empleo” así como también aquellos que tengan un empleo formal registrado bajo relación de dependencia con una remuneración bruta mensual inferior al valor de 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cómo anotarme a Acompañamiento Social de ANSES

Para saber quienes cobran esta ayuda este mes, se puede consultar a través de Mi ANSES o Mi Argentina, siguiendo los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
  • Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.
  • Ir a la sección “Mis cobros”.
  • Comprobar si en el listado figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa.

Acompañamiento Social de ANSES: monto de agosto 2025

El monto que reciben en agosto los beneficiarios de este programa es de $78.000. Se mantiene sin cambios respecto al mes anterior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cómo acceder al programa Acompañamiento Social.

Acompañamiento Social de ANSES: cómo me anoto para cobrar este beneficio

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de agosto

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.

SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

El monto de $108.062 se acredita a familias con tres o más hijos menores de 18.

SUAF de ANSES: qué monto me corresponde por la Tarjeta Alimentar de ANSES

La consulta sobre el pago está disponible en Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Anses permite vincular la AUH con Mercado Pago y evitar el retiro en bancos.

AUH de ANSES: así podés cobrar por Mercado Pago en agosto 2025

Rating Cero

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Una de las series de terror más aclamadas de los últimos tiempos, por su guion y actuaciones brillantes.
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te va a hacer morir del miedo

Desde looks intensos hasta propuestas minimalistas, cada etapa de la actriz madrileña refleja su versatilidad en el mundo de la moda y la interpretación.

La impresionante transformación física de Ester Expósito desde Elite: así es su antes y después

Gustavo Cerati, 66 años después: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo.
play

Gustavo Cerati cumpliría hoy 66 años: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez.
play

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez

últimas noticias

Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Hace 16 minutos
Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D yarenovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, ScalabriniOrtiz y Palermo

Cierran por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones

Hace 31 minutos
play
Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Hace 39 minutos
La recategorización de ARCA en el Monotributo es un trámite obligatorio

A cuánto llega la multa por no haber hecho la recategorización del monotributo en ARCA

Hace 49 minutos
Kicillof calificó la maniobra del Gobierno como un papelón.

Kicillof criticó al Gobierno: "Usan falsificaciones porque no tienen nada para ofrecerle a la Provincia"

Hace 59 minutos