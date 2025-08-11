Acompañamiento Social de ANSES: chequeá si podés cobrar este beneficio La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden acceder a este pago. Por







Anses informó quiénes pueden cobrar este beneficio. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregaba el Programa Potenciar Trabajo, ahora conocido como Acompañamiento Social. El mismo busca mejorar la inclusión y las condiciones de vida de los hogares en situación vulnerable. Se llama así porque es una de las dos líneas de apoyo principales que reemplazaron al plan social, junto a Volver al Trabajo.

Este mes ya se abonó, pero para los meses siguientes está dirigido a personas que enfrentan grandes dificultades para integrarse al mercado laboral, como hombres y mujeres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad; mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años y personas con discapacidad o familias en contextos críticos.

Acompañamiento Social ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó una nueva condición para los titulares de la prestación que sustituyó a Potenciar Trabajo. ANSES Quiénes pueden acceder a Acompañamiento Social de ANSES Este programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo; la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social; prestaciones económicas, habitacionales o de protección familiar otorgadas por el Estado; prestaciones alimentarias y el monotributo social o monotributo categoría A y B.

Además, podrán acceder al acompañamiento aquellos con trabajo en casas particulares; trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo; trabajo rural, temporario o estacional; trabajo contratado en el “Programa Puente de Empleo” así como también aquellos que tengan un empleo formal registrado bajo relación de dependencia con una remuneración bruta mensual inferior al valor de 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cómo anotarme a Acompañamiento Social de ANSES Para saber quienes cobran esta ayuda este mes, se puede consultar a través de Mi ANSES o Mi Argentina, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.

Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.

Ir a la sección “Mis cobros”.

Comprobar si en el listado figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa. Acompañamiento Social de ANSES: monto de agosto 2025 El monto que reciben en agosto los beneficiarios de este programa es de $78.000. Se mantiene sin cambios respecto al mes anterior.