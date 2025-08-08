8 de agosto de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: los 3 grupos que pueden cobrar hasta $108.062 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza el pago de la Prestación Alimentar, que alcanza a algunos beneficiarios y pensionados.

Por
Tres grupos acceden a la Prestación Alimentar según su condición social.

Tres grupos acceden a la Prestación Alimentar según su condición social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene en agosto el pago de la Prestación Alimentar, una asistencia económica mensual que tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica en hogares en situación de vulnerabilidad. El beneficio alcanza a tres grupos de personas y se deposita en las mismas fechas que las asignaciones o pensiones que reciben habitualmente.

El calendario de pagos coincide con el de la AUH y otras asignaciones.
Madre hijo AUH 3
El pago máximo de la Tarjeta Alimentar alcanza los $108.062 en agosto.

El pago máximo de la Tarjeta Alimentar alcanza los $108.062 en agosto.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder al cobro de la Prestación Alimentar quienes sean titulares de:

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o madre de siete hijos.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH), que incluye a trabajadores informales y desocupados con hijos a cargo.

  • Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), dirigida a personas gestantes sin cobertura laboral formal.

Este refuerzo alimentario se acredita de manera automática junto con el pago de la prestación principal.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de agosto 2025

Los montos se mantienen sin variaciones respecto del mes anterior, ya que no se actualizan por inflación. Según el grupo familiar, el pago es el siguiente:

  • $52.250 para embarazadas o familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto

  • DNI terminados en 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto

  • DNI terminados en 3: 13 de agosto

  • DNI terminados en 4: 14 de agosto

  • DNI terminados en 5: 18 de agosto

  • DNI terminados en 6: 19 de agosto

  • DNI terminados en 7: 20 de agosto

  • DNI terminados en 8: 21 de agosto

  • DNI terminados en 9: 22 de agosto

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social
Las fechas de cobro están organizadas por terminación de DNI.

Las fechas de cobro están organizadas por terminación de DNI.

Asignación Universal por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de agosto

  • DNI terminados en 1: 12 de agosto

  • DNI terminados en 2: 13 de agosto

  • DNI terminados en 3: 14 de agosto

  • DNI terminados en 4: 18 de agosto

  • DNI terminados en 5: 19 de agosto

  • DNI terminados en 6: 20 de agosto

  • DNI terminados en 7: 21 de agosto

  • DNI terminados en 8: 22 de agosto

  • DNI terminados en 9: 25 de agosto

