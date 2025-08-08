Tarjeta Alimentar de ANSES: los 3 grupos que pueden cobrar hasta $108.062 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene en agosto el pago de la Prestación Alimentar, una asistencia económica mensual que tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica en hogares en situación de vulnerabilidad. El beneficio alcanza a tres grupos de personas y se deposita en las mismas fechas que las asignaciones o pensiones que reciben habitualmente.
Madre hijo AUH 3
El pago máximo de la Tarjeta Alimentar alcanza los $108.062 en agosto.
Freepik
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Pueden acceder al cobro de la Prestación Alimentar quienes sean titulares de:
Este refuerzo alimentario se acredita de manera automática junto con el pago de la prestación principal.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de agosto 2025
Los montos se mantienen sin variaciones respecto del mes anterior, ya que no se actualizan por inflación. Según el grupo familiar, el pago es el siguiente:
-
$52.250 para embarazadas o familias con un hijo.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres o más hijos.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
Pensiones No Contributivas
-
DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
-
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
-
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
-
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
-
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignación Universal por Hijo
-
DNI terminados en 0: 8 de agosto
-
DNI terminados en 1: 11 de agosto
-
DNI terminados en 2: 12 de agosto
-
DNI terminados en 3: 13 de agosto
-
DNI terminados en 4: 14 de agosto
-
DNI terminados en 5: 18 de agosto
-
DNI terminados en 6: 19 de agosto
-
DNI terminados en 7: 20 de agosto
-
DNI terminados en 8: 21 de agosto
-
DNI terminados en 9: 22 de agosto
AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social
Las fechas de cobro están organizadas por terminación de DNI.
Freepik
Asignación Universal por Embarazo
-
DNI terminados en 0: 11 de agosto
-
DNI terminados en 1: 12 de agosto
-
DNI terminados en 2: 13 de agosto
-
DNI terminados en 3: 14 de agosto
-
DNI terminados en 4: 18 de agosto
-
DNI terminados en 5: 19 de agosto
-
DNI terminados en 6: 20 de agosto
-
DNI terminados en 7: 21 de agosto
-
DNI terminados en 8: 22 de agosto
-
DNI terminados en 9: 25 de agosto