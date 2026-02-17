17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué es importante el 20 de febrero tras hacer la recategorización del monotributo de ARCA

En un escenario de constantes actualizaciones tributarias, mantenerse informado resulta fundamental para evitar sorpresas.

Por
ARCA (ex AFIP) señala la importancia de gestionar la recategorización desde el portal del Monotributo

ARCA (ex AFIP) señala la importancia de gestionar la recategorización desde el portal del Monotributo

  • La recategorización del monotributo finalizó el 5 de febrero de 2026 y obligó a todos los inscriptos a actualizar su situación según su facturación.

  • A partir de ese trámite, se modificaron los montos mensuales que debe pagar cada contribuyente dentro del régimen.

  • El día 20 de cada mes continúa siendo la fecha límite para cumplir con el pago del monotributo.

  • El próximo vencimiento representa el primer pago con las cuotas ya ajustadas, por lo que es clave cumplir en término para evitar intereses y problemas fiscales.

La recategorización del Monotributo vuelve a ubicarse en el centro de atención de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, especialmente tras el vencimiento de los plazos para actualizar datos fiscales. En este contexto, el 20 de febrero se convierte en una fecha clave para quienes forman parte del régimen simplificado y deben confirmar que su situación tributaria quedó correctamente registrada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  
Te puede interesar:

Cuál es la fecha clave de febrero 2026 que deben conocer los monotributistas de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece ese día como un punto de referencia dentro del calendario fiscal, ya que a partir de entonces comienzan a impactar las modificaciones realizadas durante el proceso de recategorización. Por ello, miles de monotributistas revisan sus datos para evitar inconsistencias que puedan derivar en pagos incorrectos o inconvenientes administrativos.

Qué importancia tiene el 20 de febrero para el monotributo de ARCA

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

El período de recategorización cerró el 5 de febrero de 2026 e involucró a todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. Tras esa instancia, quedaron actualizados los valores que cada monotributista debe pagar mensualmente según el nivel de facturación declarado. Como ocurre habitualmente, el vencimiento del Monotributo se mantiene hasta el día 20 de cada mes.

Con las nuevas escalas ya aplicadas, el próximo día 20 se convierte en el primer pago bajo los montos actualizados, por lo que resulta clave cumplir en fecha para evitar recargos o posibles complicaciones fiscales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso además que el abono se realice exclusivamente por canales electrónicos para la mayoría de los contribuyentes.

Solo determinados grupos mantienen la posibilidad de efectuar el pago de manera presencial, como monotributistas sociales, integrantes de cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos, mientras que el resto debe operar mediante plataformas digitales habilitadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA

Modificaciones en ARCA.

Cuáles son las nuevas definiciones en las multas y los plazos de prescripción que tiene ARCA en febrero 2026

Los monotributistas, afectados por la reforma laboral.

Reforma laboral: todos los cambios que afectan a los monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuál es el monto mínimo que podés pagar en el monotributo de ARCA en febrero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Cuáles son los nuevos topes y a cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en febrero 2026

Rating Cero

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Daniela Celis recibió un regalo de Thiago Medina por San Valentín: "Imaginate tenerlo de novio"

Álex y Melody comenzaron su relación en 2022 tras conocerse en El hotel de los famosos y tuvieron una hija, Venezia. 

"Podemos desear a otras personas": El explosivo contrato amoroso de Alex Caniggia y Melody Luz

China Suárez.
play

La China Suárez respondió a la acusación de Wanda Nara sobre la malla de sus hijas: "Otra mentira más"

El exfutbolista subió un carrete de fotos de su hijo Lucas con la pequeña Catalina.

Gabriel Batistuta, un abuelo feliz: anunció la llegada de su segunda nieta y emocionó a todos

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

Afirman que Florencia Peña y Érica Rivas protagonizarán un spin off de Casados con hijos

últimas noticias

play

Así estafan desde la cárcel: cómo funcionan las sextorsiones, la nueva modalidad delictiva

Hace 42 minutos
 Una práctica consciente puede ayudarte a enfocar tu energía y proyectar con claridad lo que querés manifestar en esta etapa.

El eclipse en Acuario abre un portal de reinicio: el ritual que puede cambiar tu 2026 desde hoy

Hace 49 minutos
El agresor se quitó la vida.

Trágico tiroteo en un partido juvenil de hockey sobre hielo en Estados Unidos: dos muertos y tres heridos

Hace 1 hora
El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

Hace 1 hora
Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

Hace 1 hora