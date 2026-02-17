Por qué es importante el 20 de febrero tras hacer la recategorización del monotributo de ARCA En un escenario de constantes actualizaciones tributarias, mantenerse informado resulta fundamental para evitar sorpresas. Por + Seguir en







ARCA (ex AFIP) señala la importancia de gestionar la recategorización desde el portal del Monotributo

La recategorización del monotributo finalizó el 5 de febrero de 2026 y obligó a todos los inscriptos a actualizar su situación según su facturación.

A partir de ese trámite, se modificaron los montos mensuales que debe pagar cada contribuyente dentro del régimen.

El día 20 de cada mes continúa siendo la fecha límite para cumplir con el pago del monotributo.

El próximo vencimiento representa el primer pago con las cuotas ya ajustadas, por lo que es clave cumplir en término para evitar intereses y problemas fiscales. La recategorización del Monotributo vuelve a ubicarse en el centro de atención de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, especialmente tras el vencimiento de los plazos para actualizar datos fiscales. En este contexto, el 20 de febrero se convierte en una fecha clave para quienes forman parte del régimen simplificado y deben confirmar que su situación tributaria quedó correctamente registrada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece ese día como un punto de referencia dentro del calendario fiscal, ya que a partir de entonces comienzan a impactar las modificaciones realizadas durante el proceso de recategorización. Por ello, miles de monotributistas revisan sus datos para evitar inconsistencias que puedan derivar en pagos incorrectos o inconvenientes administrativos.

Qué importancia tiene el 20 de febrero para el monotributo de ARCA contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca El período de recategorización cerró el 5 de febrero de 2026 e involucró a todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. Tras esa instancia, quedaron actualizados los valores que cada monotributista debe pagar mensualmente según el nivel de facturación declarado. Como ocurre habitualmente, el vencimiento del Monotributo se mantiene hasta el día 20 de cada mes.

Con las nuevas escalas ya aplicadas, el próximo día 20 se convierte en el primer pago bajo los montos actualizados, por lo que resulta clave cumplir en fecha para evitar recargos o posibles complicaciones fiscales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso además que el abono se realice exclusivamente por canales electrónicos para la mayoría de los contribuyentes.