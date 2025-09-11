11 de septiembre de 2025 Inicio
Trabajo registrado: en junio se perdieron 12 mil empleos privados y se crearon 7 mil en el sector público

En el marco de la retracción económica consecuencia de las medidas del gobierno de Javier Milei, que llevaron a una caída del consumo y al cierre de empresas, durante el sexto mes del año siguió la destrucción de puestos laborales.

Por
En junio se perdieron 12 mil empleos privados registrados.

En el marco de la retracción económica consecuencia de las medidas del gobierno de Javier Milei, que llevaron a una caída del consumo y al cierre de empresas, durante junio se destruyeron alrededor de 12.000 empleos asalariados privados. En contrapartida, pese al relato de la motosierra, el sector público incorporó aproximadamente a 7.000 trabajadores.

Te puede interesar:

Las cifras surgen del informe del Ministerio de Capital Humano elaborado sobre la base de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que da cuenta que el total de personas con trabajo registrado alcanzó los 12.903.600, cantidad que mostró una variación mínima de 4.100 trabajadores respecto del mes anterior en la serie sin estacionalidad. Del total, 10,1 millones correspondieron a asalariados registrados (incluyendo privados, públicos y casas particulares) y 2,79 millones a trabajadores independientes, como monotributistas y autónomos.

En cuando al empleo asalariado registrado, se mostró estable en comparación con el mes anterior. Esto se debe a que la caída del sector privado (-0,2%) fue compensada por las variaciones positivas observadas en el sector público (+0,2%) y en el trabajo en casas particulares (+0,1%).

Evolución del trabajo registrado julio 2024 junio 2025

Caída en el sector privado y crecimiento del empleo público

El principal golpe se vio en el empleo asalariado privado, que se ubicó en 6,256 millones de personas en la serie mensual desestacionalizada, con una baja de 12 mil puestos en comparación con mayo. El informe da cuenta de que, desde septiembre de 2023, el sector privado inició una fase de destrucción neta de empleo, que se profundizó en el primer trimestre de 2024. Luego de una leve moderación y cierta recuperación hacia finales de ese año, 2025 estuvo atravesado por altibajos que dejaron al empleo en niveles muy similares a los de diciembre de 2024.

Desagregados por sector, los datos muestran que nueve sectores redujeron sus empleados en junio. Pesca (-4,9%), explotación de minas y canteras (-1,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,6%), servicios comunitarios, sociales y personales (-0,4%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%) fueron los más afectados. En tanto, hubo tres se mantuvieron estables y dos con leves subas: enseñanza y servicios sociales y de salud registraron incrementos de 0,1%.

Evolución del empleo asalariado registrado en el sector privado junio 2024 mayo 2025

En la comparación interanual, el balance del empleo privado fue positivo con 14.900 puestos adicionales. Los sectores con más crecimiento fueron comercio y reparaciones (+2,4%), construcción (+1,9%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,3%). Las caídas más fuertes se dieron en minas y canteras (-6,9%), servicios comunitarios (-2%) e industrias manufactureras (-0,9%).

En contraste, pese a la narrativa del Gobierno de cerrar dependencias estatales, el empleo público mostró en junio un incremento de 7.000 puestos y alcanza a 3,41 millones de personas. Este aumento intermensual de 0,2% compensó parcialmente la baja en el sector privado. De todas formas, en la comparación con junio de 2024 se observa un retroceso del 0,5%, lo que equivale a 18.000 trabajadores menos en las distintas administraciones públicas.

