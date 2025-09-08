Primera reacción negativa de gobernadores a la convocatoria del Gobierno: "Sigue sin escuchar, paralizado" El gobernador de Santa Fe criticó fuertemente a la gestión de Javier Milei luego de que el Gobierno anunciara la intención de recuperar el diálogo con las provincias. Por







Fuerte crítica de Maximiliano Pullaro al Gobierno: "Sigue sin escuchar, paralizado"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció este lunes tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en un mensaje que se conoció horas después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la ampliación de la mesa política del gobierno y la recuperación del diálogo con las provincias.

“La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”, escribió Pullaro en su cuenta de X.

Y continuó: "Y plantarse de cara al futuro, proponiendo una nueva alternativa. Una mejor opción para todos los argentinos. Desde sabemos cómo. Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas".

image El tuit de Pullaro llega en un momento de fuerte tensión política para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta un escenario complejo tras los tropiezos legislativos y las derrotas en distritos clave. Más temprano, el vocero presidencial había informado que el Presidente decidió conformar “una mesa política nacional” presidida por él e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y él mismo.

Adorni agregó que Milei instruyó al jefe de Gabinete a convocar “una mesa de diálogo federal con los gobernadores” y que, en paralelo, la mesa política bonaerense “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.