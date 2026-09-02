Los ADRs argentinos volaron hasta 5% y el riesgo país volvió a caer: llegó a la zona de los 500 puntos La Bolsa argentina hilvanó su tercera rueda positiva en sintonía con Wall Street, mientras los bonos intentan recuperarse tras un agosto complejo y el indicador del banco JP Morgan volvió al umbral de 500, el Banco Central sumó divisas. Por Agregar C5N en









El mercado vuelve a mirar con buenos ojos los activos argentinos.

En una jornada marcada por el rebote de los mercados internacionales, la Bolsa porteña encadenó su tercera suba consecutiva apuntalado por la buena performance de Wall Street tras conocerse un dato de empleo privado en Estados Unidos más débil de lo esperado, lo que quitó algo de presión a las tasas de interés internacionales. Por su parte, los bonos soberanos en dólares acompañaron la tendencia alcista, logrando que el riesgo país retrocediera hasta los 500 puntos básicos.

El S&P Merval marcó su tercer alza al hilo y cerró con una suba del 1,86% en pesos (+1,8% medido en dólares) para ubicarse en las 3.106.216 unidades, negociando $378.000 millones en renta variable y cerró una rueda positiva impulsada por las acciones energéticas y de servicios públicos.

@FalabellaCorsi Entre las mayores subas se destacaron Edenor (+4,29%), Cresud (+4,26%), Transportadora de Gas del Norte (+3,99%), Transener (+3,95%), YPF (+2,81%) y Central Puerto (+2,48%). También registraron ganancias Pampa Energía (+2,33%), Loma Negra (+2,16%), Comercial del Plata (+2,05%), Transportadora de Gas del Sur (+2,05%), Metrogas (+1,67%), Grupo Financiero Galicia (+1,56%), VALO (+1,55%) y Grupo Supervielle (+1,43%). Por su parte, Banco Macro (+0,64%), BYMA (+0,76%), Tenaris Argentina (+0,45%), BBVA Argentina (+0,25%) y Aluar (+0,12%) completaron la jornada en terreno positivo.

En Wall Street, los ADRs argentinos operaron con mayoría de subas. Las ganancias fueron lideradas por Edenor (+5,06%), seguida por Cresud (+4,54%), Central Puerto (+3,39%), Loma Negra (+3,38%) y Vista Energy (+3,11%). También avanzaron Pampa Energía (+2,78%), YPF (+2,76%), IRSA (+1,73%), Grupo Financiero Galicia (+1,63%), Telecom Argentina (+1,60%), Transportadora de Gas del Sur (+1,51%), BBVA Argentina (+0,99%), Banco Macro (+0,84%) y Grupo Supervielle (+0,68%). La excepción fue Bioceres, que retrocedió 2,80%.

@FalabellaCorsi Los bonos soberanos en dólares acompañaron la tendencia alcista con una suba promedio del 0,2%, logrando que el riesgo país retrocediera hasta los 500 puntos básicos tras haber tocado un mínimo intradiario de 493 unidades durante la sesión. Este indicador, elaborado por el banco JP Morgan, comenzó de este modo a revertir de forma paulatina las fuertes pérdidas acumuladas en agosto, un mes en el que el índice había sumado unos 80 puntos básicos.