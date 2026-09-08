8 de septiembre de 2026 Inicio
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La construcción cayó 4,5% interanual en julio y 4,6% respecto a junio

Los insumos para las obras que más retrocedieron fueron asfalto, ladrillos huecos y yeso, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

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El INDEC publicó indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC).

El INDEC publicó indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC).

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 4,5% interanual en julio y se desplomó 4,6% respecto a junio, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este martes. Los insumos para las obra que más retrocedieron fueron asfalto (-23,1%), yeso (21,2%) y ladrillos huecos (-12,9%) respecto al mes anterior.

La industria no repunta.
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El ISAC ya había caído en junio respecto a mayo 4,3% y 4,9% en abril respecto a mayo.

Se registraron subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.

Las bajas se completaron con caídas de 9,8% en cales; 9,5% en hormigón elaborado; 8,1% en cemento portland; 7,2% en placas de yeso; 6,9% en pisos y revestimientos cerámicos; y 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción.

En los primeros siete meses de 2026, se acumulan retrocesos de 11,5% en yeso; 9,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,9% en asfalto; 7,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,1% en ladrillos huecos; 4,7% en cales; y 3,3% en cemento portland.

Por otro lado, la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 246 municipios, registró en junio de 2026 una suba de 31,6% con respecto al mismo mes del año anterior.

El trabajo registrado en el rubro de la construcción

Los puestos de trabajo registrados en el sector privado en el rubro de la construcción alcanzaron los 376.374 en junio tras una suba de 1,2% interanual. Solo en febrero se registró una caída de 0,4% respecto del mismo mes en 2025. Sin embargo, desde el último año que los puestos de trabajo no superan el techo de 400.000.

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