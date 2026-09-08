8 de septiembre de 2026 Inicio
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Luis Caputo reafirmó el plan económico en el año electoral: "Jamás evaluaría cambiar el superávit fiscal"

El ministro de Economía brindó una charla en la Universidad Torcuato Di Tella y defendió el rumbo del Gobierno. "Soy extremadamente ortodoxo", se definió.

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Luis Caputo brindó una charla en la Universidad Torcuato Di Tella.

Luis Caputo brindó una charla en la Universidad Torcuato Di Tella.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo económico del Gobierno durante 2027, cuando se realizarán las elecciones presidenciales, y sostuvo que pretende sostener "el superávit fiscal". Además, remarcó que la administración libertaria pretende "hacer lo que es moralmente justo".

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Caputo brindó una charla ante estudiantes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que rechazó la idea de incrementar el gasto público para reactivar el consumo: "Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente. Jamás evaluaría cambiar el superávit fiscal. Soy extremadamente ortodoxo. Siempre tuve claro que el problema en la Argentina era fiscal".

En tal sentido, elogió al mandatario Javier Milei y mencionó un objetivo económico del Gobierno. "Tuve la suerte de encontrarme con el Presidente, que es el hombre clave para llevar esto adelante. Hemos tenido 22 crisis de las cuales 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, creo que no hay opción. La Argentina tiene que generar un nivel de credibilidad que solo se puede hacer mostrando resultados", expresó.

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En tanto, se refirió a los costos en la Argentina: "Nosotros venimos a hacer lo que es moralmente justo. Nosotros consideramos que es moralmente injusto que la gente tenga que pagar las cosas en Argentina dos, tres, cinco, diez veces lo que valían en un país vecino; es moralmente injusto. Y eso se da producto siempre, como digo, de tener esa visión cortoplacista de querer ganar las elecciones, además de una visión económicamente errónea".

"Lo que ha faltado en Argentina es una visión a largo plazo. Siempre se ha especulado con un 'plan platita' porque vienen las elecciones. Lo que quiere la política es manejar un negocio y ahí se distorsiona todo", remarcó en esta línea.

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Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda volvió a prometer que el Índice de Precios al Consumidor no aumentará luego de un mediano plazo: "No hay alternativa, pero tenemos la ventaja de contar con los recursos que el mundo necesita. La realidad es que la Argentina está en una posición excelente. No veo posibilidad de que acá a cinco años no estemos en 0% o deflación. Lo que va a aumentar el nivel de productividad es enorme. Todos los productos van a ser mucho más baratos".

En este marco, subrayó los niveles de las exportaciones. "Nosotros estamos hoy en récord absoluto de exportaciones. El crecimiento se lleva a cabo fundamentalmente por el sector exportador. Hubo siempre un error y es muy común querer buscar la competitividad vía tipo de cambio y en realidad hay que generarla bajando impuestos, regulaciones y costo financiero", expresó.

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