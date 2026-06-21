21 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este lunes 22 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 22 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Pago de las Becas Progresar de ANSES.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 17 de junio con DNI terminado en 9.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI terminado en 9.

Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 percibirán sus montos este miércoles.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

ANSES: Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este lunes 22 de junio con DNI terminado en 2 y 3.

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