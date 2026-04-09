La AFA anunció que habrá presencia de ambas parcialidades en los estadios de la segunda división del fútbol argentino. Por el momento, se realizó en partidos del interior del país.

Los encuentros de Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley contará con hinchada visitante como "prueba piloto".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el regreso de la hinchada visitante en el fútbol de ascenso en la provincia de Buenos Aires , una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas parcialidades en los estadios.

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A través de un comunicado oficial, la entidad madre del fútbol argentino indicó que en los encuentros de Quilmes vs. Nueva Chicago y Colegiales vs. Temperley, correspondientes a la fecha 10 de la Primera Nacional “tendrán parcialidad visitante a modo de prueba piloto”.

La medida se implementará con un fuerte operativo de seguridad y en coordinación con autoridades de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y analizar una posible extensión a otros partidos.

“Esta Asociación agradece profundamente el compromiso y el trabajo mancomunado que se está llevando a cabo para poder realizar dichos encuentros al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y al Titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila”, agregaron.

Al mismo tiempo, desde la entidad destacaron que el éxito de la prueba dependerá del comportamiento de los hinchas y remarcaron la importancia de vivir los encuentros “como una fiesta del deporte”, en un mensaje dirigido a las cuatro parcialidades involucradas. “ Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más ”, solicitaron.

El regreso del público visitante representa un paso significativo dentro del fútbol argentino, que desde hace años busca recuperar una de sus características tradicionales, aunque bajo nuevas condiciones de seguridad y organización.

Qué partidos se jugaron con ambos públicos este año en la Primera Nacional

Pese a que la AFA confirmó la presencia de la hinchada visitante en la Primera Nacional en la provincia de Buenos Aires, esta medida ya se vivió en dicha categoría este año en el interior del país.

En marzo, Patronato habilitó la presencia de simpatizantes en una de sus cabeceras del estadio para el público “neutral” ante Colón de Santa Fe. La entidad paranaense buscó recaudar y conseguir un impulso económico extra, aunque en definitiva solo recaudó $16 millones de los $100 millones que esperaba.

En la misma jornada y solo media hora de diferencia, se disputó el clásico entre Güemes y Mitre en el Estadio Único Madre de Ciudades con ambas parcialidades, aunque la del Aurinegro debió acudir sin banderas ni distintivos del equipo visitante.